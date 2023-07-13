"قطة سيامو" كليب جديد يجمع حسن أبو الروس ولويسا دياجو

طرح الفنان حسن أبو الروس أغنية جديدة باللغة الإسبانية بعنوان "قطة سيامو"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

وتعد أغنية "قطة سيامو" أولى التجارب الغنائية التي يخوضها أبو الروس باللغة الإسبانية في أول عمل غنائي مصري وعربي من نوعه، ويشارك في بطولته مع النجمة الكوبية لويسا دياجو.

ويعيد حسن أبو الروس تقديم نفسه خلال الكليب بشكل موسيقي وغنائي جديد عن أعماله السابقة، ليس فقط بغنائه بالإسباني وإنما اعتماده على مزيج من موسيقى الريجاتون والموسيقى اللاتينية في عمل غنائي استغرق تحضيره أكثر من شهر، وتم تصويره في أنحاء متفرقة في نيويورك مع المخرجة سلمى عامر.

ويعد كليب "قطة سيامو" أول بشائر ألبوم حسن أبو الروس الجديد "العيون بصالي" والذي يضم في جعبته خمس أغنيات، يطلق أغانيه فرادى "سنجلز" على مدار الأسابيع المقبلة، وتعاون خلال الأغنية مع الملحن محمد يحيي، في حين تولى حسن كتابة كلماتها العربية.

ويدشن حسن أبو الروس عبر الألبوم انطلاقته الفنية الجدية في عالم الغناء بشكل موسيقي مختلف، وذلك بعد النجاح الجماهيري لأغنياته "شيكالاستيك"، "فلتت مني"، "كل الناس" و"لما باجي"، عبر غنائه لأول مرة باللغة الإسبانية واقتحامه عالم الراب خلال إحدى أغنيات الألبوم.

يذكر أن الفنان حسن أبو الروس، يعرض له حاليًا مسلسل “ريفو” الجزء الثاني، وذلك بعد نجاح الجزء الأول من العمل الذي يضم مجموعة من النجوم الشباب، وهم: أمير عيد وركين سعد وملك الحسيني، ويجسد خلاله شخصية "أباظة" وهو أحد الأعضاء الأساسيين في فرقة ريفو في فترة التسعينات حسب قصة المسلسل.

تفاصيل مسلسل ريفو

يشار إلى أن عرض الجزء الأول في يونيو الماضي 2022 عبر منصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا، والعمل بطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير،إخراج يحيى إسماعيل.

وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت، والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.