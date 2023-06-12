أبطال "ريفو" في ضيافة صاحبة السعادة اليوم

يحل أبطال مسلسل “ريفو”، ضيوفًا على الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة”، وذلك اليوم الإثنين على شاشة Dmc .

ومن المقرر أن يكشف أبطال مسلسل “ريفو” كواليس الجزء الثاني من العمل الذي حقق نجاحًا كبير وقت عرض الجزء الأول على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

مسلسل ريفو الجزء الثاني

يستعد فريق عمل مسلسل "ريفو" لطرح الجزء الثاني في الموسم الصيفي عبر منصة watch it الإلكترونية، وذلك بعد الانتهاء من التصوير.

وينتمي مسلسل ريفو لنوعية الأعمال ذات 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويضم العديد من الفنانين منهم أحمد عيد وتامر هاشم وركيم سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.

تفاصيل مسلسل ريفو

يشار إلى أن عرض الجزء الأول في يونيو الماضي 2022 عبر منصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا، والعمل بطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت، والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.

ريفو هو مسلسل دراما مصري من إخراج يحيي إسماعيل وبطولة أمير عيد، ملك الحسيني، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن وركين سعد، صدر المسلسل على منصة واتش إت في 2 يونيو 2022.

برنامج صاحبة السعادة

صاحبة السعادة هو برنامج تلفزيوني تقدمه إسعاد يونس تستضيف فيه نوعية مختلفة من النجوم وصناع الفن، نجوم الرياضة، صناع الموسيقى بالإضافة إلى الترويج للصناعات المصرية والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.