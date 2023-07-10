قولي اسمي عمرو دياب .. أغنية الهضبة تريند تويتر

قولي اسمي عمرو دياب، تتصدر تريند موقع التدوينات الأشهر عالميًا “تويتر”، وذلك بعد ساعات من طرحها عبر أحد تطبيقات الموسيقى الشهيرة .

أغنية قولي اسمي عمرو دياب من كلمات من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها: "قلبي سلم طب وأنا

مش طبيعتي بحب أنا

كنت ماشي فحالي مكبر

وإتفاجئت طلعلي مطب

إيه اللي قدامي ده إيه ده

حلم عمري وجت كده

مش ناقصني خلاص ولا حاجة

والسكوت قالوا عنه رضا

بلغي كل الناس قولي اسمي

ان انا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي أبعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا

دي حكاية مجتش في أفلام

مش لاقيلك حل ولا

لحظة إعجابي قل ده أنا

كل مرة بشوف في عنيكي

شمس نورها ظهرلي وهل

مش فارقلي أنا ايه جرا

عمري فات وراميه ورا

طب سؤال هو أنا كده هفضل

كل يوم مبهور يا ترا

بلغي كل الناس قولي اسمي

ان انا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي أبعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا

دي حكاية مجتش في أفلام”.

أغنية الحفلة عمرو دياب

وطرح الهضبة عمرو دياب آخيرًا، أغنية “الحفلة” من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، وتضمنت "الحفلة"، كلمات غريبة من نوعها وأتت القافية بـ "اي" ، كالآتي:

أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي

ودق الطبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني كله قايل للهمباي باي

شوف السمرة دي عاملة إزاي

ولا البيضا أنا مش فتاي

أحلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي

أيوة جاي بص البنت دي جامدة إزاي

ساكتة لكن قلبها رغاي

لون فستانها أنا وألوانها حاسس إني سافرت هاواي

بص بترقص حلو إزاي

رقصها رقص الطبقة الهاي

قلبي وراها رقص وياها طالع نازل رايح جاي

أيوة جاي بس احسبها دي تيجي إزاي

وهي بترقص شاورت هاي

كل اللي قبليها طاروا نسيتهم أه وأنا مش نساي

شوف بقى دخلت قلبي إزاي

دخلت قعدت شربت شاي

يخرب بيت رقة ضحكتها

ضحكة تلطف شهر چولاي ".