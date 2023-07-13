سد النهضة.. إثيوبيا تستسلم لمصر وتعود إلى رشدها (فيديو)

اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الشروع في مفاوضات ثلاثية عاجلة تضم السودان أيضًا للانتهاء من الاتفاق بشأن سد النهضة وذلك خلال 4 أشهر.

وفي تعهد اعتبر لافتًا، بعد سنوات طويلة من التوتر، أعلن الجانبان أن أثيوبيا أكدت التزامها أثناء ملء السد بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

كانت إثيوبيا أجلت الأسبوع الماضي الملء الرابع للسد في خطوة اعتبرت تصالحية من جانبها بطريقة غير اعتيادية.

خطوات إيجابية:



في هذا الصدد قال سمير عمر، المراسل التلفزيوني والخبير بالشأن السياسي: “إن كل ردات الفعل بشأن الإعلان الثنائي المشترك بين مصر وأثيوبيا ستكون إيجابية؛ لأن طلب المصري الدائم كان هو ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن ملء بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.



لفت إلى أن مصر طيلة السنوات الماضية والتي كانت تصف إثيوبيا في أحيان كثيرة بأنها تتهرب من الاتفاق وتحاول المراوغة دون التوصل لاتفاق.

اتفاق ثلاثي:



تابع: “العالم يشاهد اليوم إعلانا مصريًّا إثيوبيًّا مشتركًا يتعهد فيه زعيمي البلدين بالبدء والشروع فورًا في مفاوضات مباشرة برفقة السودان من أجل التوصل لهذا الاتفاق الذي يعني اتفاقًا ثلاثيًّا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".



نوه إلى أن الأهم من ذلك أنه وضع جدولًا زمنيًّا أو مدى زمنيًّا لتنفيذ هذا الاتفاق وبلوغه وهو 4 أشهر، مشيرًا إلى أن القاهرة تكون قد توصلت إلى نصف الطريق الذي كانت تطالب أدبس البابا بالسير فيه، إذْ كانت تطالب بالوصول لهذا الاتفاق منذ أن وقع إعلان المبادئ في 2015 بين وإثيوبيا والسودان.

عمليات ملء غير مضرة:



لفت إلى أن الأمر الآخر المهم هو تعهد أدبس البابا على لسان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بألا تمثل عملية ملء الرابع لسد النهضة في العام الهيدروليكي 2023 و2024 بأحداث أي تأثير ذي شأن على دولتي المصب.



أردف: “صحيح أن هذا التعهد سبق أن قاله رئيس الوزراء الأثيوبي ولكن إن تقال تصريحات صحفية شيء أو حتى أمام برلمان إثيوبيا شيء وأن تقال في بيان مشترك مع دولة المصب مصر فهذا يعني التزامًا إضافيًّا يضاف إلى الالتزام الذي وقع عليه القادة الثلاث في 2015”.



أكد أن العالم والمجتمع الآن أمام مرحلة جديدة في ملف سد النهضة الشائك، إذْ تتعهد أثيوبيا ببدء المفاوضات بمدى زمني 4 شهور وألا تشكل عملية الملء الرابع أي تأثير ذي شأن على مصر والسودان.

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