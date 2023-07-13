مُفاوضات عاجلة بين مصر والسودان وإثيوبيا في عملية ملء سد النهضة

اتفق الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، ورئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، على الشروع في مُفاوضات عاجلة للتوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، حسبما أفادت الرئاسة المصرية.

وفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، مساء اليوم الخميس، قالت الرئاسة المصرية في بيان مشترك بين البلدين: “إن الجانبين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من المفاوضات خلال أربعة أشهر”.

أضافت الرئاسة: "خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023 - 2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين".

تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة:

جدد السيسي وآبي أحمد "تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، انطلاقًا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضًا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة".

جاء اللقاء على هامش مؤتمر قمة دول جوار السودان بالقاهرة من أجل بحث في سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن ترحيبه بمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت بالقاهرة، يوم الخميس.