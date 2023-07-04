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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

ارتباك كبير في توليد كهرباء سد النهضة .. خبير مائي يوضح

سد النهضة الاثيوبي
سد النهضة الاثيوبي

أعلن الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، عن تفريغ مائي غير مسبوق من سد تاكيزي علي نهر عطبرة، موضحًا بوجود حالة من الارتباك فى تشغيل السدود الاثيوبية، وبالتبعية فى السدود السودانية.


وقال شراقي، عبر صفحته الرسمية علي الفيسبوك، إن إزداد التفريغ المائى من سد تاكيزى على نهر عطبرة (على الحدود بين إقليمى التيجراى والأمهرة)، مع بداية موسم الأمطار فى إثيوبيا بطريقة غير مسبوقة، ويرجع ذلك إلى عدم استخدام المياه بانتظام على مدار العام فى توليد الكهرباء.
 

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وأضاف خبير الموارد المائية، أن نتيجة الحرب الداخلية بين الحكومة الفيدرالية وإقليم التيجراى لمدة عامين نوفمبر 2020 – نوفمبر 2022، وتدمير الجيش الفيدرالى لمحطة الكهرباء أثناء الحرب، سد تاكيزى أنشئ فى نوفمبر 2009 بسعة 9 مليار م3.
 

وأوضح أن التفريغ الكبير من سد تاكيزى يرفع منسوب المياه فى نهر عطبرة ويهدد السكان مما دفع السودان إلى فتح بوابات سدى أعالى عطبرة، ستيت وخشم القربة لصغر حجم التخزين فيهما 3.5 ، 0.5 مليار م3، على الترتيب، وفى نفس الوقت مازالت البوابة الشرقية للتصريف فى سد النهضة مفتوحة منذ 8 يناير الماضى مع زيادة المنصرف منها قليلا الأسبوع الماضى بمعدل حوالى 30 مليون م3/يوم، ومن ثم التفريغ من السدود السودانية الروصيرص وسنار ومروى.
 

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وأشار إلى أن التفريغ فى السدود الاثيوبية أو السودانية يتم سنويا، بدءً من ابريل حتى يونيو استعدادا لموسم الأمطار (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، ولكن الأمور اختلفت فى السنوات الأخيرة نظراً لاتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية فى مراحل التخزين والتشغيل فى سد النهضة من حيث الكمية مما أدى إلى التخبط فى تشغيل السدود السودانية، وكذلك مزيد من الحرص فى مصر فى تشغيل السد العالى، وعند التخطيط للسياسة الزراعية لعام 2023/2024 واتخاذ اجراءات مثل تحديد مساحة الأرز، والتوسع فى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى لإعادة استخدامها، وتطوير الزراعة والرى وغيره.

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