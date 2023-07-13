تعليق ناري من بوتين على عضوية أوكرانيا في الناتو

تُشكل عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تهديدًا لأمن موسكو، وأحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة هو تهديد انضمام كييف للحلف، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس، قال بوتين لبرنامج "موسكو الكرملين وبوتين": "فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في "الناتو"، قلنا مرارا وتكرارا أن هذا يمثل تهديدا واضحا لأمن روسيا. وفي الواقع، أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة هو تهديد انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"".

التوترات على الساحة الدولية:

وأضاف: "أنا متأكد من أن انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" لن يؤدي إلى زيادة أمن أوكرانيا نفسها، وسيجعل العالم بشكل عام أكثر عرضة للخطر ويؤدي إلى المزيد من التوترات على الساحة الدولية".

من ناحية أخرى، وصف المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي "جونيور" ضم أوكرانيا المحتمل إلى حلف "الناتو" بأنه استفزاز غير ضروري ومسار نحو الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع روسيا.

وقال مكتب كينيدي لوكالة "نوفوستي" إن السياسي يعارض انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، معتبرا أنه "استفزاز غير ضروري وطريق لحرب مباشرة مع روسيا وصراع نووي محتمل".

وحسب كينيدي ، فإنه من الضروري الآن العمل على وقف تصعيد الصراع، الذي سيكون الهدف منه "السلام من خلال المفاوضات التي تحترم أمن وسيادة وحقوق كلا الطرفين".

وفي قمة فيلنيوس لـ"النانو"، أقر قادة الحلف حزمة من الدعم متعدد السنوات لأوكرانيا، تشمل من بين أمور أخرى إنشاء مجلس "الناتو" - أوكرانيا وإلغاء شرط تنفيذ خطة عمل العضوية، مما سيقلص عملية الانضمام من مرحلتين إلى مرحلة واحدة، لكن دون تحديد إطار زمني لإتمام العملية.

وذكر الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن كييف لن تتلقى دعوة للانضمام إلى الحلف إلا عندما يؤكد جميع أعضائه أن الشروط ذات الصلة قد تم استيفاؤها.