انطلاق مباراة "تيك بول" بمهرجان العلمين الجديدة .. أجواء حماسية فى المدرجات (فيديو)

انطلق مهرجان العلمين في دورته الأولى تحت شعار "العالم علمين"، وهو الحدث الترفيهي والرياضي الأكبر في مصر والشرق الأوسط.

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

وبدأت أولى الفعاليات اليوم الخميس، إذ انطلقت مباريات في لعبة التيكبول، هي عبارة عن دمج بين لعب الكرة والبنج بونج، إذ لا يستخدم اللاعبون الكفين والذراعين في أثناء اللعب.

ويستمر المهرجان طوال موسم الصيف، ويقدم تجربة صيفية فريدة من نوعها، وتبدأ الفعاليات ببطولة للكرة الشاطئية ويشارك فيها أكثر من نجم من نجوم الرياضة محليا وأجنبيا.

وفي الأيام المقبلة ستشهد فعاليات المهرجان تنظيم سباق الترايثلون الذي يتكون من 3 رياضات هي السباحة والجري وركوب الدراجات في العلمين الجديدة.

وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل وعروض للطائرات Rc وبطولة للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي الجيت سكي، وستقام البطولة العربية للجودو.

ولن يكون المهرجان رياضيا فقط، لكنه سيشهد عروض أزياء، بالإضافة إلى عدد من حفلات عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي مثل عمر خيرت وتامر حسني وإليسا وأنغام وراغب علامة ونانسي عجرم وفرقة كايرو كي.