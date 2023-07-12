فعاليات ترفيهية ورياضية فى مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة فى مصر تحت عنوان «العالم علمين»

ينطلق غدًا الخميس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، أكبر مهرجان ترفيهى فى المنطقة، والذى يقام لأول مرة فى مدينة العلمين الجديدة، وتستمر فعالياته حتى يوم 26 أغسطس المقبل، تحت عنوان «العالم علمين»، ويعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاس طبيعى لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة فى تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمى يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذى سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين فى مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

تبدأ فعاليات المهرجان ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلى والأجنبى، كما سيقام سباق «تراياثلون»، مكون من 3 رياضات «السباحة - ركوب الدراجات - الجرى» وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدى جيت سكى JET SKIS CHALLENGE، كما ستقام البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

تتضمن فعاليات المهرجان عرض أزياء لـ «مايكل سينكو»، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربى، تتضمن حفلًا للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا وحفل للنجم تامر حسنى، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسى عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكى وحفل لمغنى الراب العالمى RUSS.

من المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين فى الوطن العربى، وتتويج الفائزين فى الموسم.