غياب التوازن الهرموني يؤدي إلى زيادة الوزن

الهرمونات هي مواد كيميائية تنسق الوظائف المختلفة في جسمك عن طريق نقل الرسائل عبر الدم إلى أعضائك وجلدك وعضلاتك وأنسجتك الأخرى، وتخبر هذه الإشارات جسمك بما يجب القيام به ومتى يفعل ذلك. الهرمونات ضرورية للحياة وصحتك.

وحدد العلماء أكثر من 50 هرمونًا في جسم الإنسان حتى الآن، تشكل الهرمونات ومعظم الأنسجة (الغدد بشكل أساسي) التي تفرزها وتطلقها نظام الغدد الصماء، وتتحكم الهرمونات في العديد من العمليات الجسدية المختلفة ، بما في ذلك (التوازن الداخلي، النمو والتنمية، الوظيفة الجنسية، التكاثر، دورة النوم والاستيقاظ، مزاج).

ويحدث عدم التوازن الهرموني عندما يكون لديك كمية كبيرة جدًا أو قليلة جدًا من هرمون واحد أو أكثر، إنه مصطلح واسع يمكن أن يمثل العديد من الحالات المختلفة المتعلقة بالهرمونات.

ويمكن أن تكون بعض الاختلالات الهرمونية مؤقتة بينما يكون البعض الآخر مزمنًا (طويل الأمد)، بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب بعض الاختلالات الهرمونية علاجًا حتى تتمكن من الحفاظ على صحتك الجسدية ، في حين أن البعض الآخر قد لا يؤثر على صحتك ولكنه قد يؤثر سلبًا على نوعية حياتك.

ما هي علامات وأعراض عدم التوازن الهرموني؟

نظرًا لأن جسمك ينتج أكثر من 50 هرمونًا مختلفًا، وكلها تساهم في وظائف جسدية مهمة - فقد تواجه العديد من الأعراض المختلفة اعتمادًا على الخلل الهرموني الذي تعاني منه.

ومن المهم أن تعرف أن العديد من الأعراض التالية قد تكون ناجمة عن حالات أخرى ، وليس فقط بسبب اختلال التوازن الهرموني، وإذا لاحظت يومًا تغييرًا في صحتك اليومية وتعاني من أعراض جديدة ومستمرة ، فمن المهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك - بغض النظر عن السبب الذي تعتقده.

هل يمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني إلى زيادة الوزن؟

قصور الغدة الدرقية: تحدث هذه الحالة عندما يكون لديك مستويات منخفضة من هرمون الغدة الدرقية ، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، وهذا يمكن أن يسبب زيادة الوزن.

متلازمة كوشينغ: هذه حالة نادرة تحدث عندما يكون جسمك يحتوي على الكثير من هرمون يسمى الكورتيزول، وينتج عنه زيادة سريعة في الوزن في وجهك ، وبطنك ، ورقبتك والصدر.

انقطاع الطمث: أثناء انقطاع الطمث ، يكتسب الكثير من النساء وزنًا عند الولادة بسبب التغيرات الهرمونية التي تسبب تباطؤ عملية الأيض. من المهم أن نتذكر أن هذا النوع من "عدم التوازن الهرموني" طبيعي وجزء متوقع من الحياة.