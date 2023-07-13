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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي والزمالك.. ترتيب فرق الدوري المصري قبل انطلاق القمة 126

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلى والزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، فيما تذاع المواجهة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري.

 

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القمة 126 .. وصول حافلتي الأهلي والزمالك إلى ستاد القاهرة

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ديربي الكرة المصرية.. استمرار توافد جماهير الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة(صور)

 يعتلى فريق الأهلى صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 75 نقطة، بينما يأتى نظيره الزمالك فى المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

 يستضيف ستاد القاهرة الدولى قمة الأهلى والزمالك التى تجمعهما بعد قليل بالجولة الـ 31 المؤجلة من بطولة الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

 يستمر توافد جماهير الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي لحضور مباراة القمة المقرر إقامتها في الثامنة والنصف اليوم.

 من المقرر أن تنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

 ستذاع مباراة القمة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

 توَّجَ الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين الماضى.

ترتيب فرق الدوري المصري قبل انطلاق القمة 126:

1- الأهلي 75 نقطة من 29 مباراة.

2- بيراميدز 67 نقطة من 32 مباراة.

3- الزمالك 59 نقطة من 32 مباراة.

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة.

5-  المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة.

6- المقاولون العرب 44 نقطة من 33 مباراة.

7- الاتحاد السكندري 43 نقطة من 33 مباراة.

8- إنبي 42 نقطة من 33 مباراة.

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة.

10- سموحة 39 نقطة من 33 مباراة. 

11- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 33 مباراة.

12- الإسماعيلي 37 نقطة من 33 مباراة.

13- طلائع الجيش 36 نقطة من 33 مباراة. 

14- البنك الأهلي 36 نقطة من 33 مباراة. 

15- أسوان 33 نقطة من 33 مباراة. 

16- غزل المحلة 33 نقطة من 33 مباراة.

17- الداخلية 32 نقطة من 33 مباراة.

18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة.

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