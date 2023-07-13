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الخميس 13 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ديربي الكرة المصرية.. استمرار توافد جماهير الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة(صور)

استاد القاهرة الدولي
استاد القاهرة الدولي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي نظيره الزمالك مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة لحساب الجولة الـ 31 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

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الأهلي والزمالك.. على معلول ظهير بدرجة هداف وصانع ألعاب

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مباراة الأهلي والزمالك.. تردد القناة الناقلة

 

ويستمر توافد جماهير الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحضور مباراة القمة المقرر إقامتها الثامنة والنصف من مساء اليوم، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدوري المصري.

بالصور.. جماهير الأهلي والزمالك تتوافد على ستاد القاهرة لحضور لقاء القمة 

 

جماهير الاهلي 

 

جماهير الاهلي 

 

جماهير الاهلي 

 

جماهير الاهلي 

 

جماهير الزمالك

 

جماهير الاهلي 

 

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
الجريدة الورقية