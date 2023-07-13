ديربي الكرة المصرية.. استمرار توافد جماهير الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة(صور)

يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي نظيره الزمالك مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة لحساب الجولة الـ 31 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستمر توافد جماهير الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحضور مباراة القمة المقرر إقامتها الثامنة والنصف من مساء اليوم، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدوري المصري.

بالصور.. جماهير الأهلي والزمالك تتوافد على ستاد القاهرة لحضور لقاء القمة

جماهير الاهلي

جماهير الاهلي

جماهير الاهلي

جماهير الاهلي

جماهير الزمالك

جماهير الاهلي

جماهير الزمالك