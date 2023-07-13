القمة 126 .. وصول حافلتي الأهلي والزمالك إلى ستاد القاهرة

وصلت منذ قليل حافلتي الأهلي والزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة القمة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز.





من المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

يخوض الأهلي اللقاء بعد ضمان حصوله على بطولة الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، باحتلاله صدارة ترتيب المنافسات برصيد 75 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثًا بـ 59 نقطة.

وتضم قائمة الأهلي للمواجهة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول وخالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود عبدالمنعم كهربا.

بينما جاءت قائمة الزمالك على النحو الآتي..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.