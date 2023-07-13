أعراض أساسية لنقص فيتامين B12.. شحوب الجلد أبرزها

فيتامين B12، المعروف أيضًا باسم كوبالامين، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء مشتق من المنتجات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبيض، والعامل الداخلي هو بروتين سكري تنتجه الخلايا الجدارية في المعدة وهو ضروري لامتصاص فيتامين B12، في الدقاق الطرفي بمجرد امتصاصه، يستخدم فيتامين ب 12 كعامل مساعد للإنزيمات التي تشارك في تخليق الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين (DNA) والأحماض الدهنية والميالين.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12إلى أعراض دموية وعصبية ويتم تخزين فيتامين ب 12 بكمية زائدة في الكبد ، مما يقلل من احتمالية النقص ومع ذلك، في الحالات التي لا يمكن فيها امتصاص فيتامين ب 12 ، على سبيل المثال ، بسبب القصور الغذائي ، أو سوء الامتصاص ، أو نقص العامل الداخلي ، يتم استنفاد مخزون الكبد ، ويحدث نقص، ويصف هذا النشاط تقييم وإدارة نقص فيتامين ب 12 ويسلط الضوء على دور الفريق المهني في تحسين رعاية المرضى المصابين.

أعراض أساسية تدل على نقص فيتامين B12

الشعور بالتعب

الشعور بالإرهاق من العلامات الدالة على نقص فيتامين B12، إذ يمكن أن يؤدي عدم كفاية مستويات هذا الفيتامين إلى تقليل إنتاج خلايا الدم الحمراء بصورة طبيعية، مما يضعف توصيل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

شحوب الجلد

الجلد الشاحب أو الأصفر، أو ما يسمى بفقر الدم، مرتبط بنقص هذا الفيتامين، إذ يجعل البشرة شاحبة، بسبب نقص خلايا الدم الحمراء الناضجة والصحية في الجسم.

الشعور بالصداع

يمكن أن يؤدي قصور ونقص فيتامين B12 إلى حدوث آثار جانبية عصبية، مثل الصداع، وهو من أكثر الأعراض شيوعًا والمتعلقة بنقص فيتامين B12 عند كل من البالغين والأطفال.

أعراض نقص فيتامين B12 الآخرى

حدوث اضطرابات الذاكرة والتركيز.

الشعور بالاكتئاب الذي يمكن أن يتطور بمرور الوقت.

حدوث تغييرات في المزاج.

حدوث اضطرابات في النوم.

ضعف في الرؤية.

اضطرابات مناعية.

اضطرابات مختلفة في الجهاز الهضمي.