مركز شباب الحسينات بقنا ينظم مسابقة في اللياقة البدنية

نظم مركز شباب الحسينات التابع لإدارة شباب أبو تشت شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، مسابقة في اللياقة البدنية، وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب و أنور صدقي ابو عايد مدير عام إدارة شباب أبوتشت.

من جهته أكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه المشروعات، مضيفاً انها تساعد علي تنمية مهارات الطلائع والشباب وخلق جيل قوي، كما تحدث محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب علي رفع الوعي الرياضي ومشاركة الطلائع والشباب في جميع الألعاب وقضاء اجازة نهاية العام في ممارسة الرياضة.

وأشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت، إلى دور مراكز الشباب في جذب الشباب وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة.

وذكر احمد عيسي رئيس قسم الرياضة بإدارة شباب مركز أبو تشت، أهمية الاشتراك في كل المجالات والأنشطة.

و اوضح عاطف ضمراني مدير مركز شباب الحسينات علي ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط الرياضي خلال الفترة الأولى.

كما نظم مركز شباب كوم بلال التابع لادارة شباب نقادة بمديرية الشباب والرياضة بقنا، مشروع التدريب على الإسعافات الأولية، وذلك ضمن خطة نادي الفتاة بالمركز .

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و مصطفى حسين أبو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا و محمد عبد الرحيم وكيل المديرية للشباب و سلمي عبد الله مدير إدارة شباب نقادة.