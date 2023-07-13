محافظ المنيا يسلم 44 عقداً لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتيسير على المواطنين، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، وفقاً للقانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة، مع مراعاة البُعد الإجتماعي، مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات ، على أملاك الدولة ، والعمل على استرداد حق الشعب، وجاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ 44 عقداً جديداً منها، 30 عقد زراعة ، و 14 عقد مبانى للمستفيدين من المواطنين ، من واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين ، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

وأكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضا التيسير على المواطنين ، من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات ، وتذليل العقبات للتقنين، مع الإلتزام بالضوابط و القوانين لصالح المواطن و الدولة .