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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يسلم 44 عقداً لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

تسليم العقود
تسليم العقود

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتيسير على المواطنين،  لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، وفقاً للقانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة، مع مراعاة البُعد الإجتماعي، مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات ، على أملاك الدولة ، والعمل على استرداد حق الشعب، وجاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ 44 عقداً جديداً منها،  30 عقد زراعة ، و 14 عقد مبانى للمستفيدين من المواطنين ، من واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين ، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

وأكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضا التيسير على المواطنين ، من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات ، وتذليل العقبات للتقنين، مع الإلتزام بالضوابط و القوانين لصالح المواطن و الدولة .

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