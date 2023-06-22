ياسمين صبري تتألق بفستان جريء يعكس أنوثتها الطاغية.. في انتظار البعبع (شاهد)

فاجأت الفنانة ياسمين صبري الجمهور، بإطلالة ناعمة خطفت الأنظار، وكعادتها حرصت على مشاركة متابعيها بصورة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ياسمين صبري تخطف قلوب الجمهور بفستان ناعم

وتألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة وجريئة، حيث ارتدت فستان مجسم وقصير يمزج بين اللونين الأبيض والوردي، ذا أكمام طويلة مصممة من الدانتيل الشفاف، وفتحة صدر لافتة، فيما انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالِ باللون الروز الرقيق، مما تناغم مع إطلالتها وأبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

ياسمين صبري

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري تصفيفة شعر مميزة حيث تركت خصلاته اللامعة تتدلى بإنسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الكاشمير الداكن، مما عكس جمال ورقة ملامحها. الفاتنة

ياسمين صبري تخوض موسم أفلام عيد الأضحى المقبل 2023 بفيلم "البعبع"

على صعيد آخر، تتنظر الفنانة ياسمين صبري، عرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم "البعبع"، الذي تخوض به موسم أفلام عيد الأضحى المقبل 2023، ويشاركها البطولة النجوم أمير كرارة ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وعباس أبوالحسن، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث فيلم "البعبع" في يوم واحد فقط، حيث يقع أبطال العمل في كثير من المواقف والمغامرات الكوميدية الشيقة المليئة بالأكشن والإثارة ، حيث يجسد أمير كرارة، شخصية "سلطان" مجرم تائب، تقع في غرامه الفنانة ياسمين صبري التي تجسد شخصية دكتورة صيدلانية، ويواجه "كرارة" مع صديقه "سوكا" الذي يجسده الفنان محمد عبدالرحمن العديد من المواقف، التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

فيلم البعبع

جيهان قمري تهاجم ياسمين صبري: ممثلة مش جامدة واللي يزعل يتقمص

وكانت احتلت الفنانة ياسمين صبري حديث الجمهور خلال الأيام الماضية عقب الهجوم الذي تعرضت له من الفنانة جيهان قمري، حينما صرحت قائلة: "قولت إن ياسمين صبري بتتصور كتير لأن في حاجات معينة بتبقى أوفر، ووقتها كنت بتسأل على أكتر من اسم وشفت من الناس دي كلها وأحسن حد فيهم دينا الشربيني".

واختتمت جيهان تصريحاتها خلال حوارها مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج "قعدة ستات" المُذاع عبر قناة "القاهرة اليوم" الفضائية، قائلة: "ياسمين صبري قمر وشكل يجنن وموديل تحفة وأيقونة، ومفيش دور شفته ليها قلت واو عليها، واللي يزعل يزعل ويتقمص، بس هي ممثلة مش جامدة".