ثراء جبيل تستعد لتصوير “إقامة جبرية”

تستعد الفنانة ثراء جبيل لتصوير أحدث اعمالها التلفزيونية بعنوان “إقامة جبرية”، بطولة الفنانة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة .

وكشفت الفنانة ثراء جبيل استعدادها لبدء تصوير مسلسل "إقامة جبرية" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر أن يعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة في إطار الـ 10 حلقات.

يذكر أن، ثراء جبيل شاركت في بطولة مسرحية "وعملت إيه فينا السنين" مع مجموعة من الفنانين وهم: حازم إيهاب ومحمد سمير وكاريمان حجازي وهي من تأليف وإخراج محمد سمير.

آخر أعمال الفنانة ثراء جبيل

شاركت الفنانة ثراء جبيل فى فيلم “رهبة” بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، إذ أعربت عن سعادتها بنجاحه، مؤكدة أنها تظهر في الأحداث بشخصية كوميدية وهى عبارة عن مراسلة في إحدى القنوات التليفزيونية تقابل سيد رهبة ويحدث بينهما العديد من المواقف.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم "رهبة - مصنع الكراسى" حول "سيد رهبة" الذي يجسده أحمد الفيشاوي، يعيش فى أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، لكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

العرض الخاص لفيلم “رهبة”

وكان احتفل صناع فيلم رهبة بالعرض الخاص، مساء أمس، الإثنين، في إحدى السينمات الشهيرة بأكتوبر.

حضر العرض كل من: "أحمد الفشاوي، نسرين امين، ثراء جبيل، اسماعيل فرغلي، أحمد رمزي، سما إبراهيم، حسني شتا، محمد طارق، نسمة ممدوح، داليا فؤاد، ايه إبراهيم، فادى بدوى، فرغلى بلاكس، إسلام طه وتنظيم العرض الخاص رباب ابراهيم .

ثراء جبيل والفيشاوي

على صعيد آخر، صرح رضا عبدالرازق، مخرج الفيلم بأنه عمل مختلف، وأحمد الفيشاوي تحمس لفكرته لأنه يعيده إلى نوعية أحداث ومشاهد فيلم "الحاسة السابعة" للمخرج أحمد مكي، مشيرًا إلى أن الفيشاوي فنان موهوب وسعيد بالتعاون معه، مضيفًا: "الفيلم بشكل عام تجربة مختلفة، وإن شاء الله يعجب الناس".

نبذة فنية عن ثراء جبيل

ممثلة وكاتبة مصرية. تخرجت في المعهد العالي للسينما، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في مجال السيناريو. شاركت في بطولة عدد من الأفلام الروائية القصيرة وفي عدد من مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما.