Blue Origin تنطلق خارج الولايات المتحدة

يستمر سباق الفضاء باهظ التكلفة في التوسع في جميع أنحاء العالم. أعلنت شركة Blue Origin المملوكة لجيف بيزوس عن خطط لتوسيع عملياتها إلى "أوروبا وخارجها"، وفقًا لتقارير الفاينانشيال تايمز.

يتوقف جزء من هذا النمو على العثور على موقع لمنشأة إطلاق دولية - لقد رسخت الشركة بالفعل جذورها في تكساس وواشنطن وفلوريدا وألاباما - لكن الموقع الجديد لم يتم اختياره بعد. كما أنها تبحث بنشاط عن عمليات استحواذ وشراكات جديدة خارج الولايات المتحدة في مجالات مثل التصنيع والبرمجيات.

قال بوب سميث، الرئيس التنفيذي لشركة Blue Origin، "نحن نبحث عن أي شيء يمكننا القيام به للحصول عليه، للتوسع لخدمة عملائنا بشكل أفضل، إنها ليست دالة على الحجم - بل مقدار تسريع خارطة الطريق الخاصة بنا لما نحاول إنجازه.

في العام الماضي، اشترت Blue Origins شركة Honeybee Robotics ومقرها نيويورك، وهي خطوة تبدو ناجحة: كانت شركة الروبوتات الفضائية جزءًا من فريق Blue Origin الذي حصل مؤخرًا على 3.4 مليار دولار لبناء مركبة الهبوط على سطح القمر لمهمة Artemis الثالثة التابعة لناسا.

منافسة بين Blue Origin و SpaceX

يتولى أكبر منافس لشركة Blue Origin، وهو شركة SpaceX من إنتاج Elon Musk، أول وثاني هبوط Artemis على سطح القمر.

على الرغم من أن Blue Origin كانت أول من أطلق صاروخًا وهبطت به وإعادة استخدامه بنجاح إلا أنها تخلفت عن منافستها بسبب التعثرات في بناء قاذفاتها.

قد تساعد خطط Blue Origin للحصول على بصمة عالمية أكبر على مواكبة تقدم SpaceX.

يخطط مشروع Kuiper التابع لشركة Amazon أيضًا لاستخدام صاروخ New Glenn التابع لشركة Blue Origin فيما لا يقل عن 12 عملية إطلاق بين عامي 2024 و 2029 بعد بضع سنوات من التأخير.