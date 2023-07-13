الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًّا بينهم سيدة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 16 فلسطينيًا، من الضفة الغربية، بينهم سيدة وأسير محرر.

فلسطين:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية«وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرًا محررًا من بلدة طمون، ومن بيت لحم اعتقلت سيدة فلسطينية وشخصًا آخر من قرية مراح رباح.

من رام الله اعتقلت ستة فلسطينيين، وستة آخرين من الخليل، كما اعتقلت من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة شابًا فلسطينيًا، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار صوب مجموعات من المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فإن قوات الاحتلال المتواجدة في أبراج المراقبة العسكرية وداخل الدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المزارعين في منطقة الفخاري شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة أراضيهم الزراعية.

تتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار صوب المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.