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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًّا بينهم سيدة

قوات الاحتلال تعتقل
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 16 فلسطينيًا، من الضفة الغربية، بينهم سيدة وأسير محرر.

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قوات الاحتلال اعتقلت 2892 مواطنًا فلسطينيًا بينهم 326 طفلا منذ بداية العام

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فلسطين تطالب بإجراءات رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها الأحادية

 

فلسطين: 

 أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية«وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرًا محررًا من بلدة طمون، ومن بيت لحم اعتقلت سيدة فلسطينية وشخصًا آخر من قرية مراح رباح.

 من رام الله اعتقلت ستة فلسطينيين، وستة آخرين من الخليل، كما اعتقلت من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة شابًا فلسطينيًا، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار صوب مجموعات من المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

 بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فإن قوات الاحتلال المتواجدة في أبراج المراقبة العسكرية وداخل الدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المزارعين في منطقة الفخاري شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة أراضيهم الزراعية.

 تتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار صوب المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.

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