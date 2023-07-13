طليق نسرين طافش يُلمح لأسباب الانفصال بتعليق مثير للجدل.. ويتناسى غيابها بالبحر (شاهد)

خرج طبيب الأسنان شريف شرقاوي، طليق الفنانة نسرين طافش، عن صمته في أول تعليق له بعد انفصالهما رسميًّا، وذلك من خلال منشور أرفقه بصورة من أحدث ظهور له وهو يستمتع بإجازته الصيفية بإحدى المدن الساحلية.

أول تعليق من طليق نسرين طافش بعد انفصالهما رسميًّا:

كتب شريف شرقاوي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "دعها تعرف إنك مبارك ومرشد لا تقاوم أبدًا، تقبل دائمًا لأن هذا هو قبول ألوهيتك".

نسرين طافش وطليقها شريف شرقاوي

طليق تسرين طافش عبر انستجرام

نسرين طافش تعلن طلاقها رسميًّا للمرة الثانية:

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بإعلان خبر طلاقها رسميًّا للمرة الثانية، من زوجها الدكتور شريف شرقاوي، دون الكشف عن الأسباب التي دفعتهما لاتخاذ هذا القرار، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصور "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نسرين طافش وطليقها شريف شرقاوي

أكدت نسرين طافش أن الانفصال تم بشكل رسمي، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها، إذْ قالت: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء و سلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

نسرين طافش عبر انستجرام

طلاق نسرين طافش وشريف شرقاوي للمرة الثانية بعد 3 أشهر من العودة:

لم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن من خلالها نسرين طافش طلاقها رسميًا من زوجها، فسبق وأعلنت انفصالها عنه في سبتمبر الماضي، أي بعد مرور 5 أشهر فقط على الزواج، دون الكشف عن الأسباب أيضًا، ولكنها أعلنت عودتهما مجددًا بعد انفصال دام 6 أشهر، وشاركت الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مساء السعادة"، ليرد عليها زوجها: "سعيد أنكِ ملكي".

خرج شريف الشرقاوي طليق نسرين طافش عن صمته ليحسم الجدل المثار حول حقيقة طلاقهما، مُعلنًا أنهما بالفعل انفصلا رسميًّا منذ فترة وجيزة بعد مرور 5 أشهر فقط على الزواج، وذلك من خلال تعليق على أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نسرين طافش وطليقها شريف شرقاوي

علق الشرقاوي ردًّا على سؤال أحد المتابعين "فين نسرين طافش؟ اطلقتوا؟"، قائلًا: "تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدًّا يحدث بين البشر، المهم هو السلام والاحترام"، مؤكدًا أنه لازال يحترمها ويُكن لها كل التقدير والمودة.

في السياق ذاته حرص الشرقاوي على تحديد خاصية (pin) على السؤال، رغبةً منه في نشر خبر الطلاق بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام.

زواج نسرين طافش:

يُذكر أن الفنانة نسرين طافش أعلنت زواجها من خلال نشر صورتها وهي مُمسكة بيده وترتدي خاتم الزواج، وأرفقتها بتعليق: "ما جمعه الله، بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نسرين طافش وطليقها شريف شرقاوي

في سياق متصل، شاركت نسرين طافش جمهورها بصورة مع زوجها من أحدث ظهور لهما وأرفتها بتعليق: "شكرًا لكل أمنياتكم الطيبة ومباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا وأسعدتنا"، وذذل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

بدورها، كشفت نسرين طافش عن هوية زوجها، لتكشف عن اسمه وصورته، وذلك من خلال تصريحاتها لموقع ET بالعربي، وقالت، إنها تزوجت من الدكتور شريف شرقاوي وهو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة متخصص بالريكي "علم من علوم الطاقة"، نافية الأنباء المتداولة كافة بشأن أن زوجها مدرب يوجا، كما صرحت أنها وزوجها متوجهان لتمضية شهر العسل.