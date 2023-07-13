عاجل
تفعيل دور مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار شرط استقرار السودان مصر تتحمل الغالبية العظمى من لاجئي السودان وزير الداخلية يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون الأمني بين البلدين السائق طفل.. حجز ميكروباص عرّض حياة المواطنين للخطر
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عمرو دياب يستقبل جمهوره في مراسي غدًا

عمرو دياب
عمرو دياب

موعد غنائي جديد، غدًا، يجمع بين الهضبة عمرو دياب وجمهوره، في حفل غنائي جديد في مراسي، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية الذي يجوب أنحاء الجمهورية.

موعد بدء حفل عمرو دياب في مراسي 2023

ومن المقرر أن تُفتح أبواب الحفل في السابعة مساءً ويتم تنظيم الدخول حسب كل فئة من التذاكر، والتي تم نفادها بالكامل قبل أيام من إقامته.

 

 

 

وعلى جانب آخر، يطرح عمرو دياب الليلة أغنيته الجديدة “ياليل”، التي تجمعه بنجله عبد الله، عبر المنصة الموسيقية الشهرة “أنغامي”.

وكان قد طرح عمرو دياب حديثًا أغنية “ قولي إسمي”، عبر أنغامي ، وتقول كلماتها قلبي سلم طب وأنا
مش طبيعتي بحب أنا
كنت ماشي فحالي مكبر
وإتفاجئت طلعلي مطب
إيه اللي قدامي ده إيه ده
حلم عمري وجت كده
مش ناقصني خلاص ولا حاجة
والسكوت قالوا عنه رضا

بلغي كل الناس قولي اسمي
ان انا آه مجنون بيكي رسمي
وفي المرات اللي بتبتسمي
نفسي أبعت أجبلك رسّام
طماع بقى ولا ضيّع ثانية
ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية
أنا أكتر محظوظ في الدنيا
دي حكاية مجتش في أفلام

مش لاقيلك حل ولا
لحظة إعجابي قل ده أنا
كل مرة بشوف في عنيكي
شمس نورها ظهرلي وهل
مش فارقلي أنا ايه جرا
عمري فات وراميه ورا
طب سؤال هو أنا كده هفضل
كل يوم مبهور يا ترا

بلغي كل الناس قولي اسمي
ان انا آه مجنون بيكي رسمي
وفي المرات اللي بتبتسمي
نفسي أبعت أجبلك رسّام
طماع بقى ولا ضيّع ثانية
ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية
أنا أكتر محظوظ في الدنيا".

مواد متعلقة

أغنية تاج لـ تامر حسني تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة

من "يمكن خير" إلى "حصل خير".. هدوء العاصفة بين رامي صبري وعمرو مصطفى

موسم الجيمرز2023| ويجز مع جمهوره في السعودية

عمر دياب ونجله عبد الله| تجربة غربية وشرقية في "اه ياليل"..الليلة

حماقي ينطلق بحفله في موسم الجيمرز بالسعودية.. غدًا

مهرجان العلمين 2023| حفلات غنائية مكثفة ونجوم يشاركون للمرة الأولى

ليلة كلاسيكية لكورال أرتيكانتو وإيمي البوليفي على مسرح الجمهورية

تركي آل الشيخ| الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه تثير الجدل والمستشار يرد
الجريدة الورقية