«المحامين» تناقش المسئولية الجنائية الناشئة حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

عقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مقررها محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، اليوم الخميس، ندوة قانونية بعنوان «المسئولية الجنائية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وذلك بمقر النادي النهري بالمعادي، وتحت تحت رعاية نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

يأتى ذلك من منطلق حرص النقابة العامة للمحامين، بقيادة النقيب العام عبدالحليم علام، على الاستمرار في أداء دورها التثقيفي؛ لإعداد أجيال قوية مثقفة قادرة على حمل لواء المحاماة، لينطلقوا إلى ساحات دور العدالة يضعون بصماتهم مسلحين بالعلم والمعرفة وأخلاق مهنتهم العظيمة.

بدأت الندوة بكلمة لمحمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة الفكر القانوني، بالترحيب بالمحاضر وبالضيوف، والمحامين الحاضرين في الندوة، مشددا على ضرورة أن يهتم المحامي بثقافته القانونية، حتى يتمكن من تمثيل مهنة المحاماة خير تمثيل أمام الحهات المختلفة.

وعرف الدكتور أحمد براك، المحامي بالنقض ـ النائب العام السابق لدولة فلسطين، والمحاضر في الندوة، الذكاء الاصطناعي أنه «دراسة وتصميم العملاء الأذكياء»، والعميل الذكي هو نظام يستوعب بيئته ويتخذ المواقف التي تزيد من فرصته في النجاح في تحقيق مهمته أو مهمة فريقه.

وعن طبيعة عمل تقنية الذكاء الاصطناعي، قال إنه يرتكز عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على استيعاب كميات كبيرة من البيانات ثم تحليل البيانات من أجل الكشف عن الارتباط بينها، واستخدام هذه الارتباطات للتنبؤ بالحالات والأحداث المستقبلية، وبهذه الطريقة يتعلم روبوت المحادثة، حيث يتم تزويده بأمثلة كثيرة من الدردشات النصية، كي يتمكن من إجراء محادثة واقعية مع الأشخاص.

واستقبل المحاضر الاسئلة من المحامين الحاضرين في الندوة، وقام بالتعليق والإجابة عليها، من خلال قانون جرائم الإنترنت والواقع العملي.

وتم تكريم المتميزين من المحامين بشهادات من لجنة الفكر القانوني.

وتأتي الندوة ضمن المنحة التدريبية المتخصصة للمحامين، والتي انطلقت أولى فعالياتها بندوة عقدت يوم السبت الموافق 18 يونيو الماضي، عن الجرائم الالكترونية والأمن السيبراني في مصر والعالم العربي، وأخرى الخميس الماضي تناولت الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.

وعقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، في الرابع من يونيو الماضي، 6 ندوات قانونية مختلفة بنقابات الإسكندرية وشمال الجيزة، حلوان وشمال القليوبية، وغرب طنطا، وحاضر فيها عد من أساتذة القانون والخبراء.

وتعقد الدورات بتنسيق من أيمن ظريف إسكندر، المنسق العام للجنة الفكر القانوني، ومؤمن نجاح، منسق قطاع القاهرة الكبرى و15منسقًا فرعيًا، واعتمدت اللجنة على مدار عام على ما يزيد عن مائة محاضر قانوني، جميعهم حاملي رسالات الماجستير والدكتوراة، وأساتذة جامعات.

وعقدت ما يقارب من ٨٥ ندوة قانونية بالعديد من النقابات الفرعية باستهدافات فاقت الخمسة ألاف محام من مختلف ربوع مصر .