وفاة إيمان البحر درويش بعد سجن ابنه.. نجلته تحسم الحقيقة ومصدر يكشف مفاجأة

احتلت وفاة إيمان البحر درويش حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أثار فزع الكثيرين من جمهوره ومحبيه متسائلين عن حقيقة الأنباء المتداولة.

إيمان البحر درويش

حقيقة وفاة إيمان البحر درويش

سرعان ما نفت أمنية ابنة إيمان البحر درويش خبر وفاة والدها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك"، قائلة: "خبر وفاة بابا غير صحيح".

إيمان البحر درويش وابنته أمنية

ابنة إيمان البحر درويش عبر فيسبوك

مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش

وفي الوقت نفسه، صرح مصدر مقرب من الفنان إيمان البحر درويش، بأن حالته الصحية لم تشهد أي تحسن طارئ، نافيًا ما تم تداوله من أنباء عن وفاته خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يخضع للعلاج حاليًا، موضحًا أن الصور التي نشرتها ابنته له على فراش المرض، ليست حديثة وإنما منذ أكثر من عام.

الشركة المتحدة تتكفل بمصاريف علاج إيمان البحر درويش

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بمصاريف علاج الفنان إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز، مشيرة إلى أنها تتواصل مع أسرته لبحث موقفه الصحى على وجه الدقة تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

إيمان البحر درويش في المستشفى

أنباء وفاة إيمان البحر درويش تتزامن مع الحكم الصادر ضد ابنه

وجاء نشر أمنية ابنة إيمان البحر درويش لصورة والدها على فراش المرض، بالتزامن مع صدور الحكم بسجن شقيقها إسلام، الذي صدر حكم بحسبه يوم الثلاثاء الماضي 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة أثناء التعاطي.

وكانت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش قد أثارت صدمة واستياء الجمهور عقب نشرها صورة من أحدث ظهور لوالدها على فراش المرض، بملامح منهكة وفقدان شديد في الوزن فضلًا عن تساقط شعره بالكامل بسبب التدهور الشديد الذي وصلت إليه حالته الصحية مؤخرًا.

إيمان البحر درويش على فراش المرض

إيمان البحر درويش على فراش المرض بملامح صادمة

نشرت أمنية البحر صورة والدها الذي بدت علامات المرض والشيخوخة واضحة على ملامح وجهه فهو لم يعد قادرًا على النهوض من سريره، إذ أعربت عن استيائها من الحالة الصحية المُزرية التي وصل والدها إليها بسبب إهمال علاجه، وعلقت على الصورة قائلة: "سيشهد التاريخ إن ده إيمان البحر درويش"، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

انتشرت صورة إيمان البحر درويش على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن غضبهم الشديد من ابنته التي سمحت لنفسها نشر صورة والدها بهذا الشكل الصادم وتشويه الصورة التي اعتاد جمهوره على رؤيته بها، فيما اتهمها البعض بالمتاجرة بمرض والدها من أجل الشهرة وتصدر تريندات السوشيال ميديا وعدم احترامها لقامة فنية عظيمة مثله.

إيمان البحر درويش

مسؤول بوزارة الصحة مُعلقًا على صورة إيمان البحر درويش: أعرض عليكي علاجه على نفقة الدولة كاملة دون انتظار أي تدخل من النقابة

وبدوره، علق أحد المسؤولين بوزارة الصحة على صورة إيمان البحر درويش، مطالبًا ابنته بسرعة التواصل معه لأنه يحاول الإتصال بوالدها ولكن تليفونه خارج نطاق الخدمة، وعرض عليها علاجه على نفقة الدولة، حيث قال: "عزيزتي أمنية .. أدمى قلبي تأزم الحالة الصحية لأخي وصديقي الحبيب وعشرة الزمن الجميل والدك الفنان الكبير إيمان، وأنا أعرض عليكي من الآن علاج الفنان الكبير على نفقة الدولة كاملة".

وأضاف طارق بركات: "وسوف تكون إمكانيات وزارة الصحة كاملة رهن إشارتك دون انتظار أي تدخل من النقابة .. فأرجو التواصل معي في أسرع وقت على الخاص لأن موبايل والدك يعطيني مغلق أو غير متاح".

أول تعليق من مصطفى كامل ونقابة الموسيقيين على صورة إيمان البحر درويش وتدهور حالته الصحية

وبدوره، كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن موقف النقابة من علاج الفنان إيمان البحر درويش، مشيرًا إلى أن نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل يسعى حاليًا إلى التواصل مع أسرته حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة، وتتوجه بسرعة علاجه والاطمئنان على صحته.

كما أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين أنه لم يعلم بحالة الفنان إيمان البحر درويش، وتفاجأ بصورته وتغير ملامحه، مطالبًا أسرته بسرعة التواصل معه للاطمئنان على صحته.