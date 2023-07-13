عاجل
عمرو دياب يستقبل جمهوره في مراسي غدًا بعد قليل .. بدء مراسم قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 حركة تنقلات كبيرة في وزارة البترول والشركات التابعة سيدة تنشر فيديو يوثق تعرضها للسرقة وتعليقات رواد السوشيال ميديا يصدمها.. شاهد
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أغنية تاج لـ تامر حسني تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة

تامر حسني
تامر حسني

حقق الفنان تامر حسني بأغنيته “تاج” أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وذلك خلال 5 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

txt

تامر حسني يكسر حاجز نصف مليون جنيه إيرادات بفيلم تاج فى السينمات

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، وتقول كلماتها"ياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت ياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت اتلخبط احترت احبط انا ادشملت اتخيط اتأثرت انا انهرت اتكحولت بجد اتكسرت ادبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست ومهما بنادي عالهادي يا زبادي مش عايز ابقىياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت ياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت اتلخبط احترت احبط انا ادشملت اتخيط اتأثرت انا انهرت اتكحولت بجد اتكسرت ادبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست ومهما بنادي عالهادي يا زبادي مش عايز ابقىا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

 

الأغنية أحداث فيلم تامر حسني الجديد “تاج”، من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، وتقول كلماتها" يا اهل الله لتحت عايزينها بكره تروح ايام الفحت ايام لخبطت احترت احبطت انا شملت اتخي اتاثرت انا النهارده تكحولت بجد اتكسرت اتدبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست ومهما بنادي على الهادي يا زبادي".

تعتبر أغنية “تاج” ثاني أغاني فيلم تاج لتامر حسني، حيث طرح الأولى بعنوان “هرمون السعادة” كلمات : احمد جابر الحان : على الخواجه، وتقول كلماتها"القعدة الليلة حلوة
والسكر فيها دايب
كل الصحبة الجميلة
متجمعين في ليلة
مش هنسيب حد يمشي
لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية
لسه السنين الحلوة جاية
والحزن بح من النهاردة
عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا
أرجوك ده إحنا اتهرينا
إيه يا عم الحظ مالك
ما تحس شوية بينا
ويا هرمون السعادة
اليوم ده ملوش إعادة
لو هتشربنا قهوة
أرجوك ماتكونش سادة

مواد متعلقة

من "يمكن خير" إلى "حصل خير".. هدوء العاصفة بين رامي صبري وعمرو مصطفى

موسم الجيمرز2023| ويجز مع جمهوره في السعودية

عمر دياب ونجله عبد الله| تجربة غربية وشرقية في "اه ياليل"..الليلة

حماقي ينطلق بحفله في موسم الجيمرز بالسعودية.. غدًا

مهرجان العلمين 2023| حفلات غنائية مكثفة ونجوم يشاركون للمرة الأولى

ليلة كلاسيكية لكورال أرتيكانتو وإيمي البوليفي على مسرح الجمهورية

تركي آل الشيخ| الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه تثير الجدل والمستشار يرد

المخرج عمر الزهيري يشارك في مهرجان لوكارنو السينمائي
الجريدة الورقية