الدولة المصرية نجحت في التصدي للهجرة غير الشرعية.. تفاصيل

رحب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ؛ بالسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة في الإسكندرية، وبقناصل الدول العربية والأجنبية بالإسكندرية، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أجل سلامة أبنائنا وحمايتهم من مخاطرها.

وأكد الشريف أن الدولة المصرية نجحت في التصدي للهجرة غير الشرعية وخاصة للدول المطلة على البحر المتوسط، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات للقضاء على هذه الظاهرة، حيث قامت بحث الشباب على الإقبال على سوق العمل وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي وتقديم كافة سبل الدعم والتمويل لمشروعاتهم.

برنامج "مشروعك".. يمكن الشباب من إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة

وقال الشريف؛ أنه قد تم تطبيق هذا بالفعل في الإسكندرية من خلال تشجيع الشباب على العمل الحر؛ من خلال برنامج "مشروعك" الذي يمكن الشباب من إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وبتسهيلات من البنوك للتيسير عليهم، هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام أصحاب الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم بالمجان على الشواطئ.

وقد وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الإسكندرية للقيام بعدد من الاجتماعات استهلتها بلقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمحافظة السيد أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، ونخبة من رجال الأعمال المصريين، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومجدي الوايلي عضو مجلس النواب، والسفير مزيد بن محمد الهويشان، قنصل المملكة العربية السعودية، والسفير صالح خطاب الساعدي قنصل عام دولة ليبيا، ويانغ يي القنصل الصيني في الإسكندرية، ونخبة من أبرز رجال الأعمال حول العالم.



جائزة أفضل غرفة في العالم لعام 2023

وأعربت وزيرة الهجرة عن تهنئتها لأعضاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لغرف التجارة والصناعة فوز الغرفة بجائزة أفضل غرفة في العالم لعام 2023 لتنفيذها لأفضل مشروع غير تقليدي، مضيفة أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تسهم بشكل فعال في دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.