حركة تنقلات كبيرة في وزارة البترول والشركات التابعة

أصدر المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت مساعدي رؤساء شركات ومديري عموم شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الاهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم:

• السيد / خالد صالح الدين عبدالرحمن محمود - انتدابه للعمل بوزارة البترول والثروة المعدنية وتكليفه بالاشراف على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

• السيد المهندس / هشام السيد السيد السلوقى - مساعداً لرئيس الشركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بدرالدين للبترول.

• السيد المهندس / أحمد السعيد على عبدالمجيد - مساعداً لرئيس الشركة لتكنولوجيا المعلوماتوالاتصالات بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).

• السيد / محمد عادل محمد سعيد صالح - مساعداً لرئيس الشركة لنظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد).

• السيد المهندس / محمد سلامه عبدالحليم أبوزيد - انتدابه للعمل بشركة الغازات البترولية (بتروجاس) وتكليفه باإلشراف على اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

• السيد المهندس / محمد محمود على محمود - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للبترول.

• السيدة / جيهان قاسم أحمد قاسم - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة القاهرة لتكرير البترول.

• السيد المهندس / أحمد صالح محمد محمد على - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات

والاتصالات بشركة مصر للصيانة (صان مصر).

• السيد المحاسب / عبدالله محجوب عبدالله محمد - مديراً عاماً لقواعد البيانات والمواقع

الالكترونية والجرافيك ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي.

• السيدة / ثناء حسن محمد حسن الصياد - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة النيل لتسويق البترول.

• السيد / سامح محمد سليمان عبدالحميد - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة ثروة للبترول.

• السيد المهندس / ماهر مصطفى إبراهيم على - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة جمسة للبترول