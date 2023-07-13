حماقي ينطلق بحفله في موسم الجيمرز بالسعودية.. غدًا

يعيش الفنان محمد حماقي مع جمهوره، غدًا ، تجربة غنائية متجددة في موسم الجيمرز، بحفل غمنائي جديد، ضمن فعالياته الغنائية التي تضم عدد كبير من نجوم العرب والعالم.

مكان حفل حماقي في موسم الجيمرز 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة السعودية الرياض، وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

مشاركات حماقي الغنائية في موسم الجيمرز 2023

يشارك حماقي سنويًا في الفعاليات الغنائية لموسم الجيمرز، وتتميز حفلاته بحضور كامل العدد مع تفاعل جمهوره المميز مع وصلاته الغنائية التي تمتد لساعات تضفي على الموسم لمسات غنائية خاصة.

يقدم موسم الجيمرز، تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، بجانب العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم.

تفاصيل أحدث أغاني حماقي فضوله المكان

كان قد طرح حماقي حديثًا أغنية “فضوله المكان”، والتي قاربت على تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع تميم، وتقول كلماتها "حبيبي جاي اهو على وصول ويا ليل ليل بينا وطول ايوة اللي بيصبر بينول قلبي خلاص لاقى حضن وبيت فضوله المكان وسعوا لو نوره بان وزعوا فل وياسمين بدعوا اعمله ايه دة او على الجمال اسمه بسأل سؤال اوله هل في احتمال توصوا للي احنا فيه الحلوين ليهم تركيبة وانا صادفت اشكال والوان بس حبيبي له طله رهيبة جنبه ماحدش فيكوا يبان فضوله المكان وسعوا لو نوره بان وزعوا فل وياسمين بدعوا علولنا شوية المزيك دقات قلبي بترقص ليه دة مسح الكل بأستيكا