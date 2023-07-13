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الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

"مخزن الأحلام المؤجلة" كتاب للأطفال يقدمه جناح الأزهر بمعرض الكتاب

بوابة الوفد الإلكترونية

 يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض مكتبة الإسكندرية الدوليّ للكتاب في دورتة الجديدة، للطفل، العديد من الإصدارات والقصص التي تجذب اهتماماته وتنمي مواهبه ومهاراته وتعزز لديه قيم التسامح وحب الأوطان والبيئة.

و يسرد كتاب "مخزن الأحلام المؤجلة" الذي أصدرته مجلة نور؛ قصة لطفل يمتلك مخزنا لصناديق مغلقة احتفظ فيها بأحلامه المؤجلة، مثل صندوق أحلامه الدراسية وآخر خاص بذكرياته مع أصداقه وصندوقا للهدايا وغيرها من الصناديق التي خبأ فيها أحلامه، وبينما هو بين الصناديق سمع صوتا لكائن في شكل رجل بحجم النحلة يطير، معرفا نفسه بمدير الأحلام المؤجلة، وطلب من الطفل أن يفرغ كل صندوق من الأحلام المخزنة به، ويقوم بتحقيقها بنفسه الواحد تلو الآخر، فحرر الطفل صندوق حلم الالتزام بالصلاة، وبعده صندوق حلم الاجتهاد، ثم أتبعهما باقي الصناديق حتى حقق الطفل جميع أحلامه المؤجلة.

وتستهدف هذه الكتب تشجيع مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم، وزيادة الوعي الثقافي لديهم، ومن أبرز هذه الكتب والقصص المعروضة بجناح الأزهر في ركن الطفل:

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المجلات

- أعداد مجلة نور باللغة العربية.

- أعداد مجلة نور باللغة الإنجليزية.

- أعداد مجلة نور باللغة الفرنسية.

- أعداد مجلة نور الصغير.

- سلسلة مكارم الأخلاق.

- سلسلة مشارق الأنوار.

- سلسلة قصص الأنبياء (قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا سليمان، قصة سيدنا أيوب، قصة سيدنا موسي، قصة سيدنا عيسي، قصة سيدنا يونس، قصة سيدنا إسماعيل).

- سلسلة قصص القرآن (أصحاب الأخدود، ذو القرنين، أصحاب السبت، وصايا لقمان لابنه، أصحاب الكهف، أصحاب الجنة، صاحب الجنتين).

- سلسلة كراسة الأنشطة.

- سلسلة اكتب وامسح.

- سلسلة لون وتعلم "تعلم الحروف الأبجدية".

- سلسلة لون وارسم "تعليم الرسم والتلوين".

- كتاب (رحمه للعالمين) صلى الله عليه وسلم.

- كتاب "الأنبياء عليهم السلام".

- كتاب "مخزن الاحلام المؤجلة".

- قصة "تيكا والكوكب الأخضر".

- كتاب "البيئة نعمة".

- كتاب "أنا جميل".

- كتاب "رسالة من مراهق".

- كتاب "دودة زرقاء".

- كتاب "قمر فى إفريقيا".

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة و إصدارات متنوعة.

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