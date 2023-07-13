مايان السيد: شيماء سيف ساعدتني في مشاهدي بـ“1000 حمدالله على السلامة”| خاص

كشفت الفنانة الشابة مايان السيد، عن كواليس مشاركتها في المسلسل الدرامي “1000 حمدالله على السلامة” للنجمة يسرا، والذي شاركت به في السباق الرمضاني لعام 2023.

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وقالت مايان السيد، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد” عن تعاونها للمرة الثانية مع النجمة يسرا: "أتفاجأ في كل مرة أتعاون معها بحبها الكبير لـ عملها ومدى إتقانها وحرصها على جودة عملها ووجودها في اللوكشين في ميعادها، وتلقائيتها خاصة في الكوميديا".

فريق عمل المسلسل

وأضافت مايان السيد: "تعلمت من الفنانة يسرا العديد من الأشياء وتعاملها مع المخرج يوسف شاهين، وتمثيلها مع الزعيم عادل إمام، حيث دائمًا ما تروي لنا الكواليس وقت الاستراحة، ويجب علينا كممثلين شباب الاستفادة من خبراتها، حيث إننا لن يمكننا أن نكون بخبرتها؛ لأنها وقت بدايتها كان هناك رموز في الوسط الفني، كما أن حماسها للعمل حتى الآن شيء مُلهم بالنسبة ليّ، وأعشق قوتها وكرمها وهي أكتر شخص يستطيع أن يساهم فى زيادة وزني وتقوم بشراء طعام كثير لنا فى اللوكيشن".

وعن تعاونها لأول مرة مع الفنانة شيماء سيف والفنان محمد ثروت، قالت الفنانة الشابة مايان السيد:"التعاون معهما مفاجأة حيث أننا نتعاون للمرة الأولي وهما كوميديان على المستوى الشخصي، وهما طيبان وذوا قلب كبير، وكاست مسلسل 1000 حمدالله على السلامة طيبون ويحبون الخير لغيرهم، كما أن شيماء سيف ساعدتني كثيرًا في الكوميديا والإفيهات، وساعدوا الجميع في نجاح المشاهد".

فريق عمل المسلسل



وأكدت الفنانة مايان السيد، خلال تصريحاتها، أنها لم تشعر بالقلق من التعاون مع عنبة وتفاجأت بأدائه، قائلة: "هو شخص تلقائي وطبيعي وذلك ما تتطلبه الأعمال الكوميدية، ويمتلك حسًّا كوميديًّا على المستوى الشخصي، وعنبة جسد دور شخص مصري جدع بصورة صحيحة، وأنا أعتبره صديقي الشخصي".

فريق عمل المسلسل

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.



