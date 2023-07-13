مايان السيد: أصدقاء الجامعة مرجعي لشخصيتي بمسلسل “1000 حمدالله على السلامة” (خاص)

أعربت الفنانة الشابة مايان السيد، عن سعادتها بالمشاركة في المارثون الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل “1000 حمدالله على السلامة” للنجمة يسرا، مؤكدة حبها لجميع فريق العمل.

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وقالت مايان السيد خلال تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد”: ترشيحي جاء عن طريق تلقي مكالمة من إسراء العدل وهي صديقتي على المستوى الشخصي، وأخبرتني بترشيحي كـ ابنة الفنانة يسرا في مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، والعمل سيشارك في رمضان.

مايان السيد ويسرا

وأضافت مايان السيد لـ “بوابة الوفد”: أنا أحب يسرا بشكل كبير وأعتبر أنني ابنتها وأنها فرد من أفراد عائلتي وأشعر معها بالارتياح، وعلى الفور وافقت على العمل، ولا يمكن أن أرفض العمل مع يسرا، حتى إذا كان الدور مُكررًا.

مايان السيد

وتابعت مايان السيد لـ“بوابة الوفد”: بعد علمي عن الشخصية التي سأقدمها، وهي أن عائلة الدكتورة سميحة "يسرا" ستكون عائدة من كندا، سألت عن اللغة التي سيتحدثون بها واللكنة، وعرفت أن آدم الشرقاوي سيكون شقيقي خلال أحداث العمل، قررت العمل على لهجتي الإنجيلزية والعربية "عربي مكسر"، كما أحببت شخصيتي خاصة وأنها كوميدية بعيدًا عن الدراما والأكشن، والعمل تجربة ممتعة.

وأشارت الفنانة مايان السيد، أنها قابلت العديد من الأشخاص في الجامعة شخصيتهم تُشبه شخصية “سماح” التي تلعبها خلال أحداث المسسلسل، مؤكدة أنهم كانوا يعيشون خارج مصر، وهم كانوا مرجعها للشخصية.

وأردفت مايان السيد إلى أنها: حصلت على ستايل الشخصية منهم، والشخصية على الرغم من أنها تعيش في الخارج ولكنها متمسكة بالعادات والتقاليد والدين بسبب تربية والدتها لها.

مايان السيد

فريق عمل المسلسل

مسلسل “1000 حمدالله على السلامة” من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.