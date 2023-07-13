الأهلي والزمالك.. ستاد القاهرة يكشف آخر الاستعدادات للقمة

يحتضن ستاد القاهرة الدولي القمة 126 بين الأهلى والزمالك في مباراة نارية مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ31 المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتحدث وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" عن إستعدادات الاستاد لاستقبال قمة الأهلي والزمالك.

وإلى نص الحوار

ما هي إستعدادًات ستاد القاهرة لمباراة القمة؟

نتعامل مع المباراة كأي لقاء لا تقل أهمية عن مباريات الدوري من حيث الاستعدادات الخاصة بنا، جاهزون لاستقبال الجماهير خاصة بعد تحسين أرضية الملعب، حيث كانت الأرضية تحتاج إلى 4 أيام لإزالة البذرة الشتوي لكي تظهر البذرة الصيفي، وعقب لقاء الزمالك والمقاولون العرب أزلنا البذرة الشتوية، لكي تكون أرضية ستاد القاهرة جاهزة لمباراة القمة بشكلها المعهود.

متى يفتح ستاد القاهرة أبوابه لاستقبال المشجعين ؟

تفتح أبواب ستاد القاهرة في تمام الساعة 3 مساء للدرجة 3 يمين لجماهير الزمالك وأيضًا 3 شمال لجماهير الأهلي، حيث من المقرر أن تكون الجماهير 6 ألف مشجع لحضور مباراة القمة.

أما المقصورة بحضور أعضاء مجلسي إدارة النادي الأهلي والزمالك وأعضاء الجمعية العمومية فقط .

عانت أرضية ستاد القاهرة بسبب ضغط المباريات ما خطة إصلاح أرضية الملعب قبل القمة؟

بالطبع عانت أرضية ستاد القاهرة بإقامة 135 مباراة حتي الآن منذ 5 من شهر سبتمبر الماضي حتي تاريخه فهذه أول مرة في تاريخ ستاد القاهرة يستقبل هذا العدد من المباريات حيث كان في الماضي كان يستقبل 25 مباراة، أما عن خطة الهيئة وضعنا خطة لإصلاح الأرضية عقب مباراة المقاولون لإزالة البذرة الشتوي ولكي تظهر البذرة الصيفية وسوف تظهر الأرضية بشكلها المعهود في القمة.

ما النصائح التي تعطيها للمشجعين خلال القمة؟

نتمني للمشجعين مباراة ممتعة، ونطالب الجماهير الالتزام بالتعليمات الأمنية، وعدم رفع أي لافتات مسئية للنادين.