أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل القمة 126

يستعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره الأهلي في مهمة إثبات الذات، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤحلة من الأسبوع الـ31 من الدوري المصر.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت1.

أرقام الكولومبي أوسوريو مع الزمالك

تولي الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا في شهر أبريل الماضي، وقاد الفريق في 12 مباراة ببطولتي الدوري وكأس مصر، ونجح في تحقيق الفوز في 9 مباريات.

وقاد أوسوريو الزمالك في 12 مباراة نجح في قيادة الزمالك للفوز في تسع مباريات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد.

سجل لاعبو الزمالك منذ بداية المسابقة 49 هدفًا، وهو ثالث خط هجومي، بعد كلًا من الأهلي وبيراميدز بينما استقبلت شباك الزمالك 30 هدفًا خلال الموسم الحالي.

ويفتقد الزمالك عدد كبير من اللاعبين في مواجهته أمام الأهلي كالتالي:

يأتي في المقدمة محمود حمدي الونش بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بجانب محمد عبد الشافي بسبب إصابة الركبة التي ستجبره على الاعتزال بنهاية الموسم، وعبد الله جمعة ومصطفى شلبي للإصابة أيضا ودونجا لإصابته في الركبة.

ويغيب أيضا يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر بعد توقيعهما لنادي بيراميدز.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

وتمكن الأهلي رسميًا من حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.