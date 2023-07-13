سلفا كير يشيد بقمة دول جوار السودان.. "فرصة مهمة لإنهاء الأزمة"

قال رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، اليوم الخميس، إن إنهاء النزاع في السودان هو أولوية للدول المجاورة له، لافتا إلى أن قمة دول جوار السودان عقدت في وقت حرج لجميع دول الجوار.

وأضاف رئيس جمهورية جنوب السودان، خلال كلمته بقمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوضع صعب، والمشكلات كبيرة في المستشفيات، وذلك بسبب عدد الإصابات الكبيرة.

وطالب رئيس جمهورية جنوب السودان، بوقف إطلاق النار بصورة فورية، مؤكدا أنه يعلم أن حال الحرب سيكون له تداعيات علي الوضع الأمني في السودان، كما سيكون لتلك الحرب تداعيات على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي علي دول الجوار.

كما أكد على ضرورة عدم تجاهل الشعب السوداني في محاولات إيجاد حل للنزاع، داعيًا المجتمع الدولي لتوفير سبل التعامل مع الأزمة "الكارثية" بالسودان.

وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذتها العديد من الأطراف المعنية بالأمر يجب أن تصل لوقف إطلاق نار مستدام، لافتا إلى أن دول السودان تشهد أوضاعا حرجة من حيث الصحة، كما أن انتشار الدمار يؤثر على جميع المناحي في السودان، لذلك تركز دولة جنوب السودان على إيجاد حلول لهذه الأزمة القائمة، ونرى أن دول الجوار والمنطقة بأكملها يجب أن يجتمعوا ويجدوا حلا لهذه المشكلات.

وأشاد رئيس جنوب السودان بالمبادرة المضرية، قائلًا "إن هذه القمة تعطى لنا الفرصة لتباحث الوضع في السودان، وإنهاء الأزمة السودانية والتعلب على آثارها الجسيمة"، لافتا إلى أن منظمة (إيجاد) والاتحاد الإفريقي يعملان أيضا على ذلك.



حرب السودان

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في أبريل، وامتد غربا إلى منطقتي دارفور وكردفان اللتين تعانيان بالفعل من الاضطرابات.

وقالت الأمم المتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني ونزوح ثلاثة ملايين، وحذرت من أزمة جوع متزايدة.

وتوسطت الولايات المتحدة والسعودية في عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار في السودان، لكنهما علقتا المحادثات بسبب انتهاكات من طرفي الصراع. واستضافت إثيوبيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري قمة إقليمية لدول شرق أفريقيا لكن الجيش السوداني قاطعها متهما كينيا الراعي الرئيسي، بالتحيز.

ودعت مصر دول جوار السودان لحضور قمة الخميس.

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