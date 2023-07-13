التسلسل الزمني للتجارب الصاروخية لكوريا الشمالية في 2023

آخرها صاروخ هواسونغ 18..

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قاد بنفسه عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-18"، ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام، والأول منذ 15 يونيو الماضي، وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن زمن الرحلة البالغ 74 دقيقة لهواسونج-18 كان الأطول على الإطلاق في اختبار صاروخ كوري شمالي، وأن المرحلتين الثانية والثالثة كان تحليقهما على مسار عال وصل إلى ارتفاع كبير من أجل السلامة.

وأدانت الولايات المتّحدة الأمريكية بشدة إطلاق الصاروخ، معتبرة إنه يشكل انتهاكًا صارخاً لعدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي. كما أعرب ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن عملية الإطلاق.

ويذكر أن ما تقوم به كوريا الشمالية يعد انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونغ يانغ إجراء تجارب باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية، كتلك المستخدمة في إطلاق الأقمار الصناعية.

التسلسل الزمني للتجارب الصاروخية لكوريا الشمالية:

وفيما يلي نرصد التسلسل الزمني للتجارب الصاروخية لكوريا الشمالية خلال هذا العام، وفقًا لموقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي" الأمريكي، الذي تشير إحصائياته إلى أن عدد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية منذ بداية عام 2023، وصلت إلى نحو 12 تجربة صاروخية بعضها شهد إطلاق أكثر من صاروخ..

في الأول من يناير أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ باليستي قصير المدى.

وفي 18 فبراير اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هاوسونغ - 15" ضمن تدريب مفاجئ لاختبار قدراتها على استخدام الصواريخ المحمولة، على مركبات لشن هجمات نووية مضادة.

وفي 24 فبراير أطلقت كوريا الشمالية 4 صواريخ مجنحة بعيدة المدى لاختبار قدراتها على تنفيذ هجمات مضادة ضد الأعداء باستخدام هذا النوع من الصواريخ.

وفي مارس أطلقت كوريا الشمالية 4 صواريخ قصيرة المدى، كان الأول في 12 مارس، عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا مجنحا استراتيجيا من إحدى غواصاتها في بحر اليابان الشرقي.

وفي 14 مارس أطلقت كوريا الشمالية اثنين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى بالتزامن مع مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

وفي 16 مارس أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من طراز "هاوسونغ - 17" محمولة على مركبة.

وفي 19 مارس أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه سواحلها الشرقية.

وفي 27 مارس أطلقت كوريا الشمالية اثنين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه سواحلها الشرقية.

وفي 13 أبريل اختبرت كوريا الشمالية نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وفي 15 يونيو اختبرت كوريا الشمالية اثنين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

وفي 12 يوليو أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يعتقد خبراء أنه عابر للقارات.