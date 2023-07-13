بالورد والبالونات.. الأهالي يستقبلون الطلاب في آخر أيام الامتحانات

فرحة عارمة بين طلبة وطالبات علمي رياضة عقب أدائهم لامتحان الجبر في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، وأكد طلاب القسم الرياضي أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وعبر أيضا طلاب القسم الأدبي عن سهولة الامتحان.

وعلى النقيض اشتكى بعض طلاب القسم العلمي من صعوبة مادة الأحياء.

فيما استقبل أولياء أمور الطلبة والطالبات ابناءهم بالورود والبالونات احتفالا بانتهاء ماراثون الثانوية العامة كما تعالت الزغاريد من الطالبات وبعض السيدات من اولياء الامور

وقال فؤاد جمال امتحان الجبر في مستوى الطالب المتوسطة وكان هناك ٥ أسئلة كانوا يحتاجون للتركيز واتتهيت من الإجابة في الوقت المحدد دون الحاجة لوقت اضافي.

وأضاف محمد قناوي عن فرحته بسهولة الفلسفة بينما عبر طلاب القسم العلمي علوم عن صعوبة بعض أسئلة الأحياء.

انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022/2023

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غني محافظ بني سويف سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، و عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة "نظامي خدمات منازل موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ على سير العملية الامتحانية من وكيل الوزارة محمد عبد التواب والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية " منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام الطلاب داخل اللجان حيث يؤدى طلاب القسم العلمي رياضة إمتحان الجبر والقسم العلمي علوم الأحياء بينما يودي طلاب الأدبي فلسفة ومنطق.