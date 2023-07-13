رئيس إريتريا: قمة دول الجوار مبادرة مصرية طيبة لحل أزمة السودان

هنأ الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنظيم قمة دول جوار السودان، قائلا: «نرى في مبادرة قمة السودان مبادئ أساسية تعتمد على احترام سيادة السودان واستقلاله ووجود مناخ ملائم للشعب السوداني حتى ينتقل إلى بر الأمان، وهذا يحتاج إلى خطة وجهود ومساعدة».

وأضاف «أفورقي»، خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مبادرة قمة دول جوار السودان ستقود في نهاية المطاف إلى تأمين المناخ الملائم للشعب السوداني، وكل دول الجوار تساعد السودان لحل مشكلاته وأزماته ولا يوجد تداخلات خارجية أو محلية».

وتابع: «قمة دول جوار السودان فرصة لبدء عمل جماعي بهدف تأمين المناخ في السودان، لكي تنعم كل الدول المجاورة بالاستقلال والتعاون مع السودان»، مشيرا إلى أنّ تامين المناخ السوداني يعني منع أي تداخلات خارجية تحت أي مسمى سواء كانت مسميات إنسانية أو التداخلات العسكرية.

وأكد أهمية مبادرة قمة دول الجوار: «هذه مبادرة مصرة طيبة لحل أزمة السودان، وتعد بداية لمسيرة طويلة للغاية من أجل الانتقال من الحالة التي يعاني منها الشعب السوداني إلى بر الأمان، إذ إنّها ستحتاج إلى مجهود ووقت وإمكانيات»، مشيرا إلى أهمية وجود ألية واضحة ذات مراجع عملية حتى يتمكن الشعب السوداني من الاستفادة الإمكانيات المتوفرة لكل الدول المجاورة.

وأشار إلى أنّه لا يوجد مبرر للحرب في السودان، والمطلوب الآن إعطاء فرصة للشعب الذي أطاح بنظام بائد دمر السودان اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا، مؤكدا أنّ هذه المبادرة طيبة ويجب أن يكون لها نفس طويل ورؤى واضحة وآليات فعالة وعملية: «تاريخ المنطقة أو الإقليم الذي نعيش فيه فريد من نوعه، حل المشكلات في هذه المنطقة يعتمد كثيرا على ما سينتج من هذه المبادرة لتأمين المناخ للشعب السوداني».