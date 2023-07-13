أندية الفتاة والمرأة تشارك بمعرض "صنع فى الغربية" للمنتجات والصناعات اليدوية

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة المرأة والفتاة، معرض "صنع فى الغربية" للمنتجات والصناعات اليدوية، بمشاركة (قرى حياة كريمة - مشروعك - المجلس القومي للمرأة وتنمية المشروعات -وزارة التضامن الاجتماعي)، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية ،وذلك بحضور اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية والأستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

يستمر المعرض خلال الفترة من ١٢ حتى ٢١ يوليو الجاري، ويهدف إلى توفير المنتجات اليدوية والحرفية بأسعار مخفضة.

ويتضمن المعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة والتي تعد مخرجات لمنتجات الورش التي تم التدريب عليها بأندية المرأة والفتاة بمحافظة الغربية ، وتتنوع بين (جلود - ريزن اكسسوارات - ملابس بيتي - ملابس حريمي وشبابي - خرز- مشغولات يدويه و تطريز).

يأتي المعرض في ضوء اهتمام الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية وما تساهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ودعم المنتج المحلي .