بهاء سلطان في حفل غنائي بمدينة العلمين

يشارك الفنان بهاء سلطان اليوم بحفل غنائي في مدينة العلمين، بالتزامن مع مهرجان العلمين الذي يمتد حتى ٢٦ أغسطس المقبل تحت عنوان "العالم علمين"، وهى الفعاليات التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي كونها الأضخم في المنطقة، ويستهدف المهرجان جذب أكثر من مليون زائر.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين ، خلال المؤتمر الصحفي، عن أسماء نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الذين سيحيون عددًا من الحفلات الغنائية على مدار ليالي المهرجان، منهم النجم تامر حسنى الذي سيبدأ الحفلات يوم ٢١ يوليو الحالي، إضافة إلى راغب علامة ونانسي عجرم وإليسا والموسيقار الكبير عمر خيرت.

كما أن عدد الحفلات الموسيقية سيزيد على ١٢ حفلًا لنجوم مصر والعرب والعالم، وأنه يتبقى وضع اللمسات النهائية على بعض الاتفاقات الأخرى مع أنغام وأحمد سعد وكارول سماحة وفريق كايروكى، وجارٍ الاتفاق مع النجمين مدحت صالح وعلى الحجار وعدد آخر من النجوم.

وحددت إدارة المهرجان عددًا من الفعاليات التى ستقام خلال الأيام الأولى من المهرجان.

كما سيتم إقامة مسرح باسم "مسرح العلمين" خلال فعاليات المهرجان لعرض عدد من العروض المسرحية على مدار الأيام المقبلة.

بهاء سلطان يطرح أغنية جديدة بعنوان "كدابة"

وجرى الاتفاق على ٥ عروض مسرحية مميزة بالتعاون مع الكيانات الخاصة بوزارة الثقافة، إضافة إلى فتح خطوط اتصال مع عدد كبير من الجهات الخاصة للمشاركة بعروضها فى المهرجان، على أن يجرى تزويد ساحات العرض والمسرحيات بأحدث التقنيات من أجل تقديم موسم مختلف ومميز على أن تعلن أسماء العروض والنجوم تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وجرى خلال المؤتمر الصحفي استعراض جميع فعاليات المهرجان، التي تبدأ اليوم ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من ٤٠ نجمًا من نجوم الرياضة على المستويين المحلى والأجنبي.

يذكر أن طرح المطرب بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "كدابة"، الأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقى أمير محروس .