"البحوث الإسلامية": مشاركة الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب تستهدف الحفاظ على الهوية

يشارك مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته الـثامنة عشر، والذي يقام في الفترة من 12 إلى 26 يوليو الجاري.



أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد والمشرف على المعرض أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر بكل قطاعاته حريص على التواجد في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، وذلك استكمالًا للنجاح الذي يحققه جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ حيث يشهد دائمًا إقبالًا كبيرًا على إصداراته المختلفة ومنها: إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، إضافة إلى إصدارات هيئة كبار العلماء، ومكتب إحياء التراث، والجامع الأزهر، ومركز الترجمة، ومرصد الأزهر.

الأزهر يعمل على توعية المواطنين



فيما قال الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني د. محمود الهواري أن الأزهر يعمل على توعية المواطنين، كما يهدف إلى إرساء السلام المجتمعي، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتبنى جماعات العنف والتطرف نشرها بين الناس.

ويشهد جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب تنوعًا كبيرًا؛ حيث تشارك فيه قطاعات الأزهر المختلفة بإصداراتها العلمية المتنوعة، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي تُنفّذ داخل الجناح ومنها: الخط العربي، والورش الفنية، وركن المخطوطات، كما يضم الجناح ركنًا خاصًا للفتوى يضم أعضاء من لجنة الفتوى بالأزهر للرد على أسئلة واستفسارات زوار المعرض فيما يتعلق بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وغيرها مما يشغل بال رواد المعرض.



شارك الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية؛ افتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في الدورة الثامنة عشرة، والذي فُتحت أبوابه للجمهور اليوم الأربعاء، ويستمر حتى ٢٦ يوليو من الشهر الجاري.



أشاد رئيس مكتبة الإسكندرية بجناح الأزهر وتنظيمه المتميز، مثمنا جهود الأزهر الملموسة في تنظيم العمل بالجناح وأركانه، وتيسير الخدمات المقدمة للمترددين عليه، وانتشار وسائل العرض المرئية داخل الجناح لإبراز جهود الأزهر الشريف لرواد المعرض فى مساعى السلام ومجابهة التطرف والتعريف بأعلام الأزهر وعرض المخطوطات واللوحات النادرة، كما زار قسم ورش العمل والخط العربي وأقسام الجناح المتعددة.



قال الدكتور الهواري؛ إن تواجد الأزهر الشريف بكل قطاعاته في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، يُعد استكمالًا للنجاح الذي حققه جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؛ حيث شهد الأخير تنوعا جذابا وإقبالُا كبيرًا على إصداراته المختلفة ومنها: إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومكتب إحياء التراث، والجامع الأزهر، ومركز الترجمة، ومرصد الأزهر، مشيدا بركن الفتوى الذي يضم أعضاء من لجنة الفتوى بالأزهر للرد على أسئلة واستفسارات زوار المعرض فيما يتعلق بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وغيرها مما يشغل بال رواد المعرض.