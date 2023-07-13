الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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مدبولي يتابع مع محافظ جنوب سيناء عددًا من المشروعات التنموية والخدمية

رئيس الوزراء خلال
رئيس الوزراء خلال لقاءه محافظ جنوب سيناء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال اللقاء، قدم اللواء خالد فودة عرضاً مفصلا حول الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم اقامتها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.
وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة السياحة والآثار، لإطلاق مبادرة للتسويق لمدينة شرم الشيخ، والترويج لها، وذلك سعيا لزيادة حجم التدفق السياحي على المدينة.
وخلال اللقاء، أشار اللواء خالد فودة إلى جهود التنسيق المستمرة لزيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية، لتشغيلها بمدينة شرم الشيخ، وهو ما يأتي في إطار اعتبار شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة.
وفى إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات، وخاصة ما يتعلق بقطاع السياحة، تمت الإشارة إلى الزيارة المرتقبة لمدينتي "طابا" و"نويبع" التى سيقوم بها رئيس الوزراء لتفقد   المنطقة الحرة، والميناء الجاف، هذا إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تستهدف تطوير المدينتين، وزيادة الفرص السياحية بهما، جذبا لمزيد من الاستثمارات اليهما.
وفى هذا الصدد، استعرض اللواء خالد فودة، عددا من المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير المدينتين، وكذا المشروعات المقترح تنفيذها في هذا الإطار بمختلف القطاعات.

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