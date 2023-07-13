التفاصيل الكاملة لإضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

يمكن للزوج إضافة زوجته على بطاقة التموين، عقب فصلها من بطاقة تموين الأسرة بغية الحصول على الدعم المقدم من السلع الغذائية، وهو ما تتيحه وزارة التموين للمواطنين والذي يولون اهتمامًا بالغًا عن إضافة الزوجة على بطاقة التموين.

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وهناك بعض الشروط التي يجب على الزوج القيام بها بغية إضافة الزوجة على بطاقة التموين، والتي تشمل أن يكون الزوج حامل بطاقة تموين باسمه فيما يعرف بـ إضافة الزوجة المستحقة، الزوجة تكون فردًا مقيدًا على منظومة الدعم التمويني، وتحصل على تموين شهري من خلال البطاقة.

الأوراق المطلوبة لـ ضم الزوجة على بطاقة التموين 2023

- وجود صورة بطاقة تموين باسم الزوج.

-توفر صورة من قسيمة الزواج.

- وجود صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة تكون سارية.

توفر صورة من بطاقة تموين والد الزوجة.

- وجود إيصال كهرباء لسكن الزوج.

- توفر رقم الهاتف المسجل باسم الزوج.

- مستند بلاستيك لتسليم المستندات السابقة.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة تموين

في البداية الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا

يجب اختيار إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا.

قرءاة الشروط والأحكام

إدخال رقم بطاقتك التموينية والبيانات المطلولة منك.

يجب اختيار نوع العلاقة ثم النقرعلى إضافة

كيفية تنشيط بطاقة التموين

وفي حالة تسلم كارت جديد لبطاقة التموين الصادر كبدل تالف أو بدل فاقد، لابد للمستخدم من تنشيط بطاقة التموين، إذ تشترط عند صرف الخبز أو السلع بالكارت الجديد، أن يتم تفعيله أولا وهي الخدمة التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

بوابة مصر الرقمية للتموين

ويتم تنشيط بطاقة التموين من خلال الموبايل، أو عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، من خلال ارسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المحدد 9136، وبدون الحاجة لتوافر رصيد في الموبايل.

بطاقة التموين

ويجب أن تكون الأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست بالعربية، حيث يتم بعد ذلك استلام رسالة على نفس رقم الموبايل مدون بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين.