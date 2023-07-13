يما يدعو المسلم من أجل الانتصار على الأعداء والظالمين

اهم أسباب ومقومات النصر هو الإيمان بالله تعالى والدعاء، ويستطيع المسلم أن يدعو بما شاء لطلب العون والنصر من الله تعالى، ومن هذه الأدعية ما يأتي: (وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَّصِيراً).

وهناك أدعية (فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ)، (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا ربنا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)، (رَبَّنَآ أَخْرِجْنَــا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيراً)، واللّهمّ إنّي أسألك النصر الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل، حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو لي في كلّ مقام.

و"اللهمّ بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد الأعداء في نحرهم ومكرهم عائداً إليهم. و"اللهمّ بدد شملهم اللهم فرق جمعهم، اللهم قلّل عددهم اللهم فلّ حدّهم، اللهم قلل نجدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب الأليم إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم إلى أعناقهم، واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال"، و "اللهمّ مزقهم كل ممزق مزقته أعداءك انتصاراً لأنبيائك ورسلك وأوليائك.

أما دعاء النصر على الظالم فهناك عدد من الأدعية: (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)، و"يا رب تمنيت لمن ظلمني الهداية والتوبة وتمنى هلاكي وتدميري، ولا حول ولا قوة إلا بك، فمُنّ يا رب على دعوة عبدك المسكين الفقير بالنصر ولو بعد حين. يا ربّ أغلقت الأبواب إلّا بابك، وانقطعت الأسباب إلا إليك، ولا حول ولا قوة إلّا بك، يا ربّ أعنّي على ظلمني من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرّنا ومستودعنا، وتعلم منقلبنا ومثوانا، وسرّنا وعلانيّتنا، وتطّلع على نيّاتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصّننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منّا. إلهي إنّ من عبادك من بغوا وتجبروا علينا، وأرونا قدرتهم علينا، فأرنا قدرتك عليهم يا ربنا، وأنت الحكم العدل، قد خاصمناهم إليك وتوكلنا في كشف مظلمتنا عليك. اللهمّ انصرنا وردّ كيد من ظلمنا إلى نحره، اللهمّ عليك بالظالمين أجمعين وخذهم أخذ عزيز مقتدر.