لجنة ذوي الهمم بحزب الوفد تناقش الحد الأدنى الأقصى للأجور

قال محمد إسماعيل مسئول ملف لجنه ذوي الهمم بحزب الوفد، إن الحد الأدنى للأجور له دور مهم في تحسين الأحوال الاقتصادية لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية مشيرا الي ان للجنة النوعية لذوي الإعاقة بالحزب تلقت العديد من الطلبات في هذا الشان خلال الفترة الحالية بعدم تنفيذ الحد الأدنى للأجور لذلك نطالب المجلس الأعلى للاجور بمحاسبة المنشأت التي لم تنفذ الحد الأدنى للأجور لذوي الهمم بدون تمييز داخل المنشأة.

وحضر الاجتماع محمد اسماعيل، و محمد مصطفى و محمد عبد الحميد وإبراهيم سعد ومصطفى محمد أحمد شهاب ومصطفى عبد الهادي وراندا ومروة أنور وحسام صالح وأحمد محمود مصلح.

وقال محمد عبد الحميد مسئول ملف الإعلام والاتصالات باللجنة النوعية لذوي الهمم بالحزب، إن اللجنه تتقدم بطلب الى رئيس الحكومة بتعديل ملف المعاشات خلال الفترة القادمة وبالتحديد المعاشات التي لا تزيد عن 10000 جنيه لتحسين أحوال الفئات محدودة الدخل لتتناسب مع موجة ارتفاع الأسعار الشديد وتحسين أحوالهم الاجتماعية.

واضاف محمد مصطفى مسئول ملف القوة العاملة والعمل الخدمي لذوي الهمم، أن اللجنة تطالب بزيادة الغرامة على الشركات التي تمتنع عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور، مشيرا الي انه يجب زيادة نسبة تخفيض الضرائب على الشركات التي تلتزم بقرأر الـ 5٪ .

وأضاف أن اللجنة تقدمت بعده طلبات لوزير التموين وبالتحديد في المتاجر الكبرى التي تشرف عليها الوزارة لتقديم تخفيضات لكبار السن وذوي الهمم في ايام محدده وساعات محددة ولم تنفذ حتى الآن.

وأكد حسام صالح عبد الفتاح مسئول ملف العلاقات العامة باللجنة النوعية لذوي الهمم بالحزب، أن اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من الطلبات من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية لتخصيص كشك او مساحة في الطرق وسوف يتم تقديم هذه الطلبات، مناشدا وزير التنمية المحلية بتخصيص مساحات وأكشاك لذوي الهمم كما كان يحدث في السنوات الماضية .

وتقدمت اللجنة النوعية لذوي الإعاقة بحزب الوفد باقتراحا إلى جميع المرشحين انتخابات الرئاسة القادمة بذكر ذوي الهمم في برنامجهم الانتخابية وما الخدمات التي سيقدمونها إلى ذوي الهمم خلال فترتهم الانتخابية.

وحضر الاجتماع محمد اسماعيل، و محمد مصطفى و محمد عبد الحميد وإبراهيم سعد ومصطفى محمد أحمد شهاب ومصطفى عبد الهادي وراندا ومروة أنور وحسام صالح وأحمد محمود مصلح.