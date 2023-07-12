جريشة: بصمات كلاتينبرج كانت ملموسة وتقييم بيريرا في الموسم الجديد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي الأسبق، أن بصمات الإنجليزي مارك كلاتينبرج الرئيس الأسبق للجنة الحكام كانت ملموسة في تطوير المنظومة التحكيمية في مصر.

وأوضح جريشة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الرئيس الحالي البرتغالي فيتور بيريرا يجب أن يتم تقييمه بعد نهاية الموسم الجديد وليس عن الفترة الحالية.

وأشار إلى أن التقنيات التكنولوجية لا تساعد الحكام بشكل كامل خاصة التصوير التليفزيوني وتقنية الفيديو التي يتم تطبيقها ويجب أن يتم تطويرها بصورة كبيرة.

جهاد جريشة: اختيار حكم مصري لإدارة القمة قرار صائب

أشاد جهاد جريشة، الحكم الدولي الأسبق، بقرار اتحاد الكرة باختيار حكم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقررة غدًا الخميس.

وعين اتحاد الكرة الحكم محمود البنا لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ويعاونه الحكام، محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، وسامي هلهل كحكم مساعد ثاني، ومحمود ناجي كحكم رابع، وأحمد الغندور إدارة تقنية الفيديو "VAR" ويساعده أحمد حسام.

وقال جريشة عبر برنامج الريمونتادا إن اختيار حكم مصري لإدارة القمة قرار صائب، وأكد أن اتحاد الكرة حسم قراره باختيار حكم مصري حتى قبل تتويج الأهلي بالدوري بشكل رسمي وهو أمر يحسب لمجلس الجبلاية.

وأوضح أن الحكم المصري قادر على إدارة مباريات القمة وهو قرار تأخر منذ سنوات ويجب أن تنتهي نغمة الحكم الأجنبي.