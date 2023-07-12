جريشة: بصمات كلاتينبرج كانت ملموسة وتقييم بيريرا في الموسم الجديد
أكد جهاد جريشة الحكم الدولي الأسبق، أن بصمات الإنجليزي مارك كلاتينبرج الرئيس الأسبق للجنة الحكام كانت ملموسة في تطوير المنظومة التحكيمية في مصر.
وأوضح جريشة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الرئيس الحالي البرتغالي فيتور بيريرا يجب أن يتم تقييمه بعد نهاية الموسم الجديد وليس عن الفترة الحالية.
وأشار إلى أن التقنيات التكنولوجية لا تساعد الحكام بشكل كامل خاصة التصوير التليفزيوني وتقنية الفيديو التي يتم تطبيقها ويجب أن يتم تطويرها بصورة كبيرة.
جهاد جريشة: اختيار حكم مصري لإدارة القمة قرار صائب
أشاد جهاد جريشة، الحكم الدولي الأسبق، بقرار اتحاد الكرة باختيار حكم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقررة غدًا الخميس.
وعين اتحاد الكرة الحكم محمود البنا لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ويعاونه الحكام، محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، وسامي هلهل كحكم مساعد ثاني، ومحمود ناجي كحكم رابع، وأحمد الغندور إدارة تقنية الفيديو "VAR" ويساعده أحمد حسام.
وقال جريشة عبر برنامج الريمونتادا إن اختيار حكم مصري لإدارة القمة قرار صائب، وأكد أن اتحاد الكرة حسم قراره باختيار حكم مصري حتى قبل تتويج الأهلي بالدوري بشكل رسمي وهو أمر يحسب لمجلس الجبلاية.
وأوضح أن الحكم المصري قادر على إدارة مباريات القمة وهو قرار تأخر منذ سنوات ويجب أن تنتهي نغمة الحكم الأجنبي.