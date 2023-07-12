إحالة شخصين للجنح سرقا شخص بالإكراه في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بأحالة شخصين لمحكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة شخص بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمدينة بدر.

إحالة شخصين للجنح بتهمة سرقة شخص بالإكراه ببدر

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة بدر من موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر يفيد بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" باستيقافه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كرهًا عنه وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كما إحالت نيابة النزهة، اليوم الأربعاء، " سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" لمحكمة الجنح ، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية وبعض المتعلقات الشخصية من داخل مسكن مخدومتها بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "المغافلة".

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة، من سيدة تتهم خادمتها بسرقة مصوغاتها الذهبية وبعض المتعلقات الشخصية من داخل محل سكنها وذلك بأسلوب المغافلة، وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد مكان المتهمة وضبطها، وبسؤالها أقرت بارتكاب واقعة السرقة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.