مصر تحاول إيقاف نزيف الدم السوداني بقمة دول الجوار.. فيديو

تستضيف القاهرة غدًا الخميس، اجتماعا لدول جوار السودان لبحث تسوية الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من السودان محمد إبراهيم، إن هناك تفاؤلا كبيرا من المراقبين للمشهد في السودان بقمة دول الجوار التي تستضيفها مصر غدا الخميس، خصوصا وأن مصر لديها ارتباط تاريخي مع الشعب السوداني، وبالتالي هناك تفاؤل من المواطنين السودانيين والمراقبين بأن تشهد الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة يوم غدا نتائجا جيدة لحل الازمة السودانية.

إيقاف نزيف الدم

وأضاف أن القوى السياسية تنظر إلي قمة الغد أنها ستكون ناجحة، ويرون أن بإمكان مصر إيقاف نزيف الدم بين الجانبين، ويرون أيضا أن مصر من قديم الزمان تلعب دورا هاما في حلحلة أزمات السودان، ويرون أن مصر من أكثر الدول المؤهلة لحل الأزمة التي مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر.

وأكد أن السياسيين والمراقبين يتوقعون أن تجد هذه القمة التي ستعقد في القاهرة استجابة من الطرفين المتحاربين في السودان، باعتبار أن مصر لها تأثير كبير علي المشهد السياسي السوداني، وأن مصر هي من كانت تلعب دورا كبيرا في الإتفاق الإطاري، واحتوت عددا كبير من القوي السياسية وخلقت جو ملائم في البلاد لإحلال السلام.