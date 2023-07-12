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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شيكابالا على رأس قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في القمة 126

شيكابالا
شيكابالا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدا الخميس باستاد القاهرة  في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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سامي الشيشيني شيكابالا وزيزو أبرز أسلحة الزمالك أمام الأهلي في القمة 126

 

وتضم القائمة كل من:

 

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر .

 

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

 

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

موعد مباراة الأهلى والزمالك 

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الخميس الموافق13 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات .

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