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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سامي الشيشيني شيكابالا وزيزو أبرز أسلحة الزمالك أمام الأهلي في القمة 126

زيزو وشيكابالا
زيزو وشيكابالا

تحدث سامي الشيشيني  نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، على أوراق القلعة البيضاء  الرابحة أمام الأهلي  في المباراة المرتقبة مساء غد الخميس  على ستاد القاهرة الدولي .

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سامى الشيشينى يحلل أداء لاعبي الزمالك مع أوسوريو قبل القمة.. خاص الوفد

 

أكد سامي الشيشيني  في تصريحات خاصة لبوابة الوفد ، ان الأوراق الرابحة لنادي الزمالك  أمام الأهلي هي اللعب الجماعي وليس بشكل فردي ".

أضاف:" هناك العديد من الأوراق الرابحة مثل  أحمد سيد زيزو الذي قدم مستوي مميز   خلال المباريات السابقة ".

أكمل :" شيكابالا  لو بدأ أساسي في مباراة القمة   لدية ثقة بالمباريات الكبيرية  و ناصر منسي والجزيري سوف يصنعون الفارق مع القلعة البيضاء ".

أتم تصريحاتة :" اداء الزمالك مع أوسوريو رائع مميز ،و لاعبي الزمالك فهمت طريقة لعب المدرب ،و لاعبو القلعة  البيضاء مع أوسوريو تلعب بتنوع فني   في طريقة اللعب  و اجاد أوسوريو  توظيف  لاعبي الفريق في مراكز جديدة .

 

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