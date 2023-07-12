سامي الشيشيني شيكابالا وزيزو أبرز أسلحة الزمالك أمام الأهلي في القمة 126

تحدث سامي الشيشيني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، على أوراق القلعة البيضاء الرابحة أمام الأهلي في المباراة المرتقبة مساء غد الخميس على ستاد القاهرة الدولي .

أكد سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لبوابة الوفد ، ان الأوراق الرابحة لنادي الزمالك أمام الأهلي هي اللعب الجماعي وليس بشكل فردي ".

أضاف:" هناك العديد من الأوراق الرابحة مثل أحمد سيد زيزو الذي قدم مستوي مميز خلال المباريات السابقة ".

أكمل :" شيكابالا لو بدأ أساسي في مباراة القمة لدية ثقة بالمباريات الكبيرية و ناصر منسي والجزيري سوف يصنعون الفارق مع القلعة البيضاء ".

أتم تصريحاتة :" اداء الزمالك مع أوسوريو رائع مميز ،و لاعبي الزمالك فهمت طريقة لعب المدرب ،و لاعبو القلعة البيضاء مع أوسوريو تلعب بتنوع فني في طريقة اللعب و اجاد أوسوريو توظيف لاعبي الفريق في مراكز جديدة .