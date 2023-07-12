أفعال مخلة وصور خادشة السبب وراء إيقاف مذيع بى بى سى

أوقفت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى " BBC" مقدم البرامج هوو إدواردز، بسبب تورطه في أعمال جنسية مع طفل.

وذكرت بى بى سى، أن الإعلامي هوو إدواردز، دفع أموال لشخص قاصر "لم تحدد هويته - هويتها" مقابل الحصول على صور جنسية.

وقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفى، خلال رسالة بالبريد الإلكترونى إلى الموظفين، أنه تم إيقاف مقدم البرنامج.

وأوضحت المؤسسة أنها تسارع الخطى "لإثبات الحقائق من أجل إبلاغ الخطوات التالية المناسبة بشكل صحيح".

وأتى قرار بى بى سى، بعد أن أجرت وزيرة الثقافة البريطانية لوسى فريزر، محادثات عاجلة مع تيم ديفي، حول الاتهامات، وأكد ديفى للوزيرة على أن الهيئة تحقق فى هذه المزاعم "بسرعة ودقة".

تشمل الاتهامات، التى كشفت عنها لأول مرة صحيفة "صن" البريطانية، أن عائلة الشخص القاصر تقدمت بشكوى حول ممارسات المذيع إلى بى بى سى فى مايو الماضي.

وأكدت بى بى سى أن المذيع لن يظهر على الهواء مرة أخرى فى المستقبل القريب، وأنها علمت بالشكوى فى مايو.

وكتبت الوزيرة فى تغريدة على تويتر: "بالنظر إلى طبيعة الادعاءات، من المهم منح بى بى سى المساحة الكافية لإجراء تحقيقها، وإثبات الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة"، مضيفة أنها ستبقى على "إطلاع دائم (بالتطورات)".

وذكرت والدة الضحية لصحيفة "صن"، أن عمره/عمرها 17 عاما عند بدء الحصول على الأموال من المذيع، و"استخدم المال عادةً لشراء مخدر الكوكايين".

وتابعت أم الضحية أنه لو استمر وصول هذه الأموال فإن الطفل/الطفلة، الذى بلغ/بلغت من العمر الآن 20 عاما، كان "سينتهى به المطاف ميتا"، وبحسب الصحيفة فقد بلغ إجمالى ما دُفع مع أموال 35 ألف جنيه إسترليني.

المذيع بملابسه الداخلية

وأشارت الأم أن صورة المذيع وهو يرتدى ملابسه الداخلية، التى نشرتها صحيفة صن السبت الماضى، تم التقاطها من مكالمة فيديو مع الطفل/الطفلة.